El PSOE rechaza la petición de Sumar de una quita de la deuda adicional de 7.000 millones para la Comunitat Valenciana

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Fernando Sánchez / Europa Press

El PSOE ha rechazado las alegaciones presentadas por Sumar, a propuesta de Compromís, sobre la quita de la deuda de la Comunitat Valenciana, tal y como ha confirmado el diputado de Compromís adscrito al grupo de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez.

En concreto, la formación política solicitaba la ampliación de 7.000 millones de la quita de la deuda de la autonomía como consecuencia de los gastos derivados de la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Además, demandaban condicionar esa condonación a que las autonomías eliminen prácticas de 'dumping fiscal'.

Por su parte, la portavoz de Sumar, Verónica Barbero, ha avanzado que transformarán estas peticiones rechazadas por su socio de coalición en enmiendas cuando el proyecto de ley se tramite en el Congreso.

En el caso de Compromís, su objetivo es que la quita para Valencia se eleve de 11.200 millones hasta los 18.000 millones para hacer frente a los daños ocasionados por la riada, de acuerdo con la "singularidad" de la autonomía.

Además, fuentes del grupo parlamentario plurinacional han explicado que sobre las 9.45 horas el PSOE ha comunicado a Sumar la negativa a aceptar sus alegaciones.

"Imprescindible pero insuficiente"

Ibáñez ha manifestado que la quita de deuda a las comunidades que dará luz verde el Consejo de Ministros es "imprescindible pero es insuficiente".

Sin embargo, ha desgranado que no rechazará en ningún caso la condonación inicial pautada por el Ministerio de Hacienda. "Entre 11.200 millones y cero no tengan duda que estaré con los 11.200", ha subrayado Ibáñez.

De la misma manera, ha manifestado que existe una divergencia de estrategia respecto a su compañera de formación Águeda Micó, que dejó Sumar para irse al Mixto, al señalar que esta no comparte que no haya una quita total del endeudamiento de la Comunitat Valenciana.

Por otro lado, ha reprochado a la líder del PSOE valenciano, la titular de Ciencia Diana Morant, que "de poco sirve" a los ciudadanos de esta comunidad que sea ministra al no apoyar esta reclamación de elevar la condonación de deuda.

Al respecto, le ha exigido que mire menos a Moncloa y más a la realidad de los valencianos.

7.000 millones adicionales

La formación liderada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, exigió este lunes al Ejecutivo la asunción de un importe añadido a la deuda de 7.000 millones de euros en la Comunitat Valenciana como consecuencia de la situación de vulnerabilidad causada por la dana.

Tal y como destacó el propio Ibáñez, el grupo parlamentario presentó alegaciones para la "mejora" de la quita autonómica en "tres direcciones", con una "específica" de 7.000 millones extra.

Sostenían la reestructuración de la deuda restante tras la quita para las autonomías con mayor carga fruto de la infrafinanciación autonómica (pasando de un tipo de interés del 3,449% al 1% y de un vencimiento del plazo de 2028 a 2078) y condicionaban la quita a que no hubiera una bajada de impuestos de sucesiones y patrimonio para evitar el 'dumping fiscal'.

Sin embargo, el Ejecutivo central ha rechazado estas alegaciones y desde la formación plantean incluirlas como enmiendas cuando se tramite el proyecto de condonación del Gobierno en el Congreso.