Nuevo calendario de testigos en la causa de la dana: el presidente de la CHJ declarará el 19 de septiembre

La magistrada encargada de la causa de la dana ha citado a declarar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, el próximo 19 de septiembre en los Juzgados de Catarroja, donde ha regresado la instrucción tras meses de rehabilitación.

Así se desprende el nuevo calendario de testigos del proceso judicial acerca de la riada que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

En la vuelta del procedimiento tras el verano, la jueza Nuria Ruiz Tobarra también ha citado a dos bomberos como testigos: un oficial jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, el día 10 de septiembre, y un técnico forestal del propio Consorcio el día 3 de octubre.

En cuanto al presidente de la CHJ, Polo declarará a las 9:30 horas del viernes 19 de septiembre en los Juzgados de Catarroja tras meses en los que la magistrada ha rechazado su declaración e imputación tras la petición de diferentes partes.

La última de esas peticiones de imputación sobre Polo llegó el pasado 6 de agosto, cuando Vox apeló contra el auto dictado por la jueza en el que tildaba el informe de la Guardia Civil de "erróneo e incompleto" y denegaba la imputación del presidente de la CHJ, Miguel Polo.

La formación denunció que la magistrada "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de averiguación de la verdad" al descartar investigar a Polo, puesto que "existen indicios racionales suficientes de posible responsabilidad penal" del presidente de la CHJ.

Así, según sostuvieron en el recurso, Vox consideraba que la decisión de no imputar a Miguel Polo "no se sostiene tras los avances que ha tenido la investigación en los últimos meses". Y, por ello, solicitaban que se le investigue.

"Procede recordar que la imputación formal (declaración como investigado) no exige pruebas concluyentes de culpabilidad, sino la mera existencia de indicios racionales de criminalidad", apuntaron.

"Como máximo responsable de la CHJ, tenía encomendada la supervisión de que dichos avisos se emitieran", indicaba el recurso para, acto seguido, subrayar que su posición "garante" abarcaba tanto la seguridad de Forata, "como la información hidrológica de alerta temprana a las autoridades de emergencias, en coordinación con Aemet".

Pilar Bernabé

Por otro lado, en otro auto emitido por la magistrada encargada de la causa judicial, se ha rechazado la declaración de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ante la solicitud de Valores del pasado 5 de agosto.

La jueza señala que el informe elaborado por la Guardia Civil el pasado mes de julio "no aporta ningún elemento nuevo que permita determinar la atribución de responsabilidad penal a la Delegada del Gobierno".