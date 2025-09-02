La jueza de la dana estalla por la "campaña difamatoria" de los investigados contra ella: "Destila un machismo atroz"

La jueza que instruye la causa de la dana, Nuria Ruiz, ha estallado en su último auto por lo que considera una "campaña difamatoria" de los letrados de los investigados contra ella.

La magistrada ha rechazado varias diligencias solicitadas por el abogado del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.

Una de ellas la relativa a que se acredite la intervención del marido de la jueza, también juez, en algunas de las declaraciones.

En este punto ha aprovechado para valorar las quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) formuladas tanto por Argüeso como por la exconsellera Salomé Pradas.

A través de ellas, ha dicho, "se repiten y publicitan informaciones que no son sino parte de una campaña difamatoria y que destilan un machismo atroz".

Hay "informaciones periodísticas", indica, que le "han denigrado como juez y como mujer".

