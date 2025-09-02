Mazón anuncia un nuevo paquete de ayudas por la dana de 350 millones que empezará a pagar en septiembre

Carlos Mazón, en el Palau de la Generalitat. Rober Solsona / EP

La Generalitat destinará cantidades adicionales a familias, trabajadores afectados por Erte y autónomos sin necesidad de tramitar la solicitud.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayudas de la dana para familias, autónomos y trabajadores afectados por Ertes.

En total, el Gobierno valenciano destinará 350 millones de euros que aprobará en el pleno del Consell del próximo viernes.

Las ayudas, ha asegurado Mazón en una declaración institucional en el Palau, comenzarán a cobrarse este mes de septiembre.

Se harán, ha dicho, de manera automática. De esta manera, los beneficiarios de las primeras ayudas recibirán las nuevas en su cuenta corriente sin tramitar más peticiones ni hacer "más papeleos".

Todos los pagos, ha comentado Mazón, estarán resueltos antes del 15 de octubre.

En ayudas de primera necesidad habrá una nueva partida por la que las familias que ya han recibido 6.000 recibirán otros 3.000 euros.

En cuanto a aquellos que tuvieron los vehículos afectados, recibirán 2.500 euros más dirigidos a particulares y empresas.

En cuanto a los afectados por Ertes, recibirán 360 euros adicionales. Mientras, las ayudas a los autónomos sin empleados serán de 3.000 euros por autónomos.

