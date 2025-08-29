El Gobierno paga sólo el 38% de lo prometido 10 meses después de la dana y Morant lo justifica por "falta de demanda"

Diez meses desde que el tiempo se congeló en l'Horta Sud. 304 días en los que los vecinos de la zona cero de la dana siguen luchando por intentar recuperar la normalidad. Con ayuda, mucha. Alguna que llega y otra que tarda.

La prometida por el Gobierno de España fueron 16.600 millones de euros. De esta cantidad, sin embargo, sólo han abonado el 38% por, según justifican, "un tema de falta de demanda".

Después de diez meses, y con el temor a nuevas lluvias del otoño a la vuelta de la esquina, el 62% de las ayudas todavía no han sido pagadas a personas, empresas, autónomos o ayuntamientos afectados.

El Gobierno, de acuerdo con las cifras oficiales, ha abonado 6.190 millones de euros. Y, de ese dinero, 3.533 millones corresponden al Consorcio de compensación de seguros.

Por su parte, según informan desde la Generalitat, el Gobierno valenciano ha pagado el 54,98% de las ayudas, lo que suponen 536.671.403 euros de un presupuesto total de 976.137.635 euros.

La dana dejó en la Comunitat Valenciana 228 víctimas mortales y 75 municipios afectados en la provincia de Valencia, además de daños millonarios en infraestructuras y bienes personales a los que las administraciones han tenido que hacer frente.

Así, el primer paquete de ayudas aprobado por el Gobierno de España llegó en noviembre, apenas un mes después de la tragedia. 10.600 millones de euros. En los meses posteriores, el Ejecutivo de Pedro Sánchez amplió la cifra hasta llegar a la actual, 16.600 millones.

El importe de estas ayudas movilizadas está destinado a hogares, trabajadores, sector privado y ayuntamientos. Por el momento, 333.103 personas ya las han recibido, mientras que otras 320.602 peticiones todavía se están tramitando y 450.062 están registradas.

El Consorcio de Compensación de Seguros ha gestionado ya el 98% de las solicitudes registradas, y 242.605 personas ya han recibido sus ayudas. Además, detallan que las 1.371 solicitudes pendientes se deben a vehículos aún no localizados, por lo que las labores de identificación siguen en curso.

En el resto de ámbitos también quedan muchas ayudas por abonar. Vamos por partes. Son 43.592 los afectados que han reclamado ayudas directas para paliar daños personales (14.688.000 euros), materiales (100.921.639 euros) y corporaciones locales (89.602.911 euros). Ellos han recibido, en total, 205.212.550 euros.

En cuanto a las ayudas destinadas a trabajadores y autónomos, por el momento se han abonado 341.770.000 euros, un tercio de este dinero ha sido para autónomos. Además, están pendientes de pago 10.918 solicitudes de empresas y 15.993 de autónomos.

Por su parte, los 78 ayuntamientos afectados por la dana han recibido 1.745.310.104 euros para destinar a la reparación del 100% de los daños en sus infraestructuras municipales.

Diana Morant junto a Pedro Sánchez, Pilar Bernabé y Carlos Mazón. EFE/Kai Försterling

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, aseguró este jueves que los niveles de ejecución de las ayudas del Gobierno concedidas a afectados por la dana "no son un tema ni de retrasos ni de falta de capacidad" por parte del Ejecutivo central, "sino de demanda": "Hay líneas que han sido más demandadas y líneas que menos".

Así, señaló que el Ejecutivo central realizará "una reflexión" para ver "qué líneas han funcionado más, qué líneas han funcionado menos y si tenemos que poner nuevas líneas de ayuda". "Por dinero no va a ser", garantizó.

Infraestructuras de transporte

La dana también dejó carreteras anegadas, llenas de barro y con vehículos destrozados. Limpiarlas y repararlas no era tarea fácil pero sí urgente, ya que son infraestructuras necesarias para los ciudadanos. Las vías del tren, también.

Así, el balance del Gobierno diez meses después de la dana destaca el trabajo del Ministerio de Transportes. "Todos los tramos de la Red de Carreteras del Estado afectados (160 kilómetros) están abiertos al tráfico", indica la información oficial actualizada.

Además, detallan que se han declarado obras de emergencia en la Red de Carreteras del Estado y redes municipales por un importe de 157,7 millones de euros, y las actuaciones "avanzan conforme a los plazos previstos".

En cuanto a las conexiones ferroviarias, explican que ya están todas recuperadas salvo el tramo Aldaia-Utiel de la línea C3 de Cercanías, que todavía mantiene un plan alternativo de transporte en autobús.

Para la recuperación del servicio de Cercanías, Adif ha movilizado más de 192 millones

de euros y Renfe alrededor de 12,5 millones. Por su parte, la Dirección General de Carreteras y Adif han previsto un total 37 actuaciones en 12 municipios para la reconstrucción de infraestructuras de competencia local por 39,3 millones de euros.

Ayudas autonómicas

La Generalitat Valenciana también ha querido hacer balance de las ayudas de la dana diez meses después de la tragedia.

A fecha de 28 de agosto, informan de que el Gobierno valenciano ha pagado el 54,98% de las ayudas, lo que suponen 536.671.403 euros de un presupuesto total de 976.137.635 euros.

Las solicitudes presentadas ascienden a 174.410, de las cuales 152.327 ya han sido pagadas (87,37%).

En cuanto al desglose de estas ayudas, el Gobierno valenciano ha abonado la mayor cantidad de dinero para bienes de primera necesidad (166.566.000 euros). Estas ayudas pueden tener un importe de hasta 6.000 euros por solicitud. De cerca le sigue el importe destinado a vehículos de fase 1: 155.715.250 euros.

Además, aseguran, en algunos sectores ya se han abonado el 100% de las ayudas: las destinadas a la adaptación de vehículos (2 millones), alquiler de vivienda (50 millones), autónomos sin empleados (91.920.000 euros) y municipios (62 millones).

También se han abonado el total de las ayudas destinadas a regantes (9,5 millones), ayudas a asociaciones provenientes del Senado (13.667.635 euros), al tercer sector (1 millón) y a familias acogedoras (900.000 euros).