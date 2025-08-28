La Diputación de Valencia, el brazo moderado del PP: la institución en la que centra su discurso al margen de Vox

La Diputación de Valencia presidida por Vicente Mompó se ha convertido con el paso de la legislatura en la institución en la que el PP ha pasado a aplicar políticas al margen de Vox y a centrar su discurso.

El último episodio ha sido a raíz de la financiación a la Acadèmia Valenciana de la Lengua (AVL), si bien ha habido otros anteriores.

Los populares gobiernan en la Diputación junto a Ens Uneix, partido de ideología progresista, y juegan a equilibrios cada vez más evidentes.

Algo que, aunque a veces no es del todo deseado por los problemas que les comportan, sí que es utilizado a nivel estratégico, pues también pretende ser una manera en la que tratar de retener voto de centro a nivel municipal.

El asunto reciente más visible en este sentido es el relativo a la AVL, un organismo blindado en el Estatuto de Autonomía que Vox ve como "el caballo de Troya del catalanismo y el separatismo en la Comunitat", tal como expresaba este miércoles su portavoz en Les Corts, José María Llanos.

En los últimos presupuestos de 2025 de la Generalitat, la formación de Santiago Abascal logró que el PP incluyera un recorte del 45% de las subvenciones a la AVL como condición para dar su voto favorable a las cuentas.

Con ello, de los 3,9 millones de euros con los que contaba hasta ahora, pasaba a disponer de 2,2 millones de euros. En la práctica, suponía que la institución quedara atada de pies y manos en lo que a acciones y jornadas u otro tipo de iniciativas se refiere, pues esa cantidad prácticamente le sirve sólo para cubrir nóminas.

Vox presumió de "asfixia" ante la incomodidad del PP y las críticas de la oposición y de la propia AVL, que se ha movilizado en la denuncia pública.

En todo este contexto llegó Ens Uneix, formación que lidera Jorge Rodríguez, expresidente socialista de la Diputación de Valencia y alcalde de Ontinyent.

El partido ha aprovechado la situación para anunciar que está ultimando un protocolo que incluye un mecanismo de apoyo directo para "salvar" las actividades de la AVL ante los "recortes impuestos" por Vox a los populares en la Generalitat.

Esta aportación podría rondar los 200.000 euros para los años 2025 y 2026, destinada a proyectos como la reedición de cómics para público infantil y juvenil, las iniciativas de 'Escriptor de l'Any', que en 2026 homenajea al periodista Almela i Vives, y los espectáculos de música, teatro y cuenta cuentos en escuelas e institutos.

El pasado mes de abril, la vicepresidenta de la Diputación, Natàlia Enguix, ya mantuvo una reunión de trabajo con la presidenta de la AVL, Verònica Cantó, donde se "constató la buena sintonía y la voluntad de reforzar la colaboración histórica entre las dos instituciones".

Mompó y Enguix, en los actos del Día del Orgullo. Diputación de Valencia

Ante la polémica suscitada, Ens Uneix ha anunciado ese apoyo económico a través de las áreas que gestiona en la Diputación. Algo que el PP respaldará previsiblemente.

Y es en este escenario en el que Vox ha saltado. "Nuestros compañeros de la Diputación, vistas estas políticas de ir contra el pueblo valenciano que está aplicando el señor Mompó, además siguiendo los pasos de Ens Uneix, han dado la voz de alarma", expuso este miércoles José María Llanos.

"No estamos de acuerdo con ello, y siguiendo el discurso único que compartimos basado en el sentido común, hemos advertido al señor Mompó de que si siguen así las cosas probablemente pierda los apoyos", aseguró.

"Si esas son las políticas para la Diputación, Vox no lo va a respaldar. Me imagino que los compañeros de la Diputación estarán hablando con el señor Mompó para que la sangre no llegue al río, pero si se dedica a hacer políticas de izquierdas Vox no va a poder estar a su lado", añadió.

Desde el PP explican que de las acciones propuestas por Ens Uneix, ya han realizado desde el primer año del equipo de Gobierno la publicación de cómics y el respaldo con actividades al autor/a del año. Todo desde el área de Fomento del Uso del Valenciano, que dirige el propio Mompó.

En todo caso, aseguran que apoyarán la propuesta de Ens Uneix aunque algunas fuentes expresan su malestar en la gestión de todo este asunto por parte de esta formación.

En opinión de éstas, Ens Uneix debería haber esperado a anunciar la iniciativa cuando ésta ya se hubiera negociado y aprobado con el PP y no antes.

En todo caso, el enfado de Vox con Mompó, una figura a la que dirigen especialmente sus ataques, tampoco es nuevo pero va in crescendo.

El presidente de la corporación provincial se ha erigido en una suerte de verso suelto dentro del PP con la aquiescencia de la propia dirección autonómica del partido que lidera Carlos Mazón.

Con sus posicionamientos trata de dirigirse a un electorado más centrado al no mantener un pacto con Vox -lo que le ha llevado a choques directos con este partido- y eso le interesa a su partido.

Valenciano, LGTBI, igualdad...

Sobre todo se ha comprobado en la defensa del valenciano en diversos ámbitos: la consulta lingüística de la Generalitat en los centros educativos, el uso de la lengua en la radiotelevisión pública À Punt, ahora en el apoyo a la AVL... incluso en su propia manera de expresarse, pues en los mítines del PP habla valenciano.

Pero no sólo la lengua ha sido ámbito de "desmarque" por parte de los populares en la Diputación. Ens Uneix también ha hecho bandera de sus actuaciones en materia de Igualdad y Memoria Democrática, áreas que dirige y en las que ha desplegado actuaciones y dotación económica. Iniciativas que han conllevado negociaciones en las que ha logrado el apoyo del PP.

Dos ejemplos claros fueron el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer -en el que hubo un manifiesto conjunto de todas las formaciones menos Vox- o el Día del Orgullo LGTBI, en el que se ausentaron tanto el PSPV y Compromís como Vox.

Mención expresa merece igualmente el acto de reivindicación del autogobierno después de que Les Corts, presididas por Llanos Massó (Vox) no celebraran el 25 de Abril.