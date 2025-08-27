Vox asegura que la "inseguridad por la inmigración ilegal" le recuerda a cuando había atentados de ETA

El portavoz de Vox José María Llanos durante un debate de política general en Les Corts Valencianas. Rober Solsona / EP

El síndic de Vox en Les Corts, José María Llanos, ha asegurado que la "inseguridad por la inmigración ilegal" le recuerda a cuando había atentados de ETA: "Me recuerda a cuando era pequeño y todos los días había un atentado terrorista".

Así, ha denunciado el "aumento exponencial de la violencia y la inseguridad en nuestras calles", a causa "en gran medida, de la inmigración ilegal, masiva e indiscriminada". Esto, a su juicio, se ha producido como fruto de la "política de puertas abiertas tanto del PP como del PSOE".

Llanos ha admitido que ambas circunstancias, la inmigración ilegal y los atentados de ETA, "no son comparables". Al mismo tiempo ha hecho hincapié en la "gravedad" de que los españoles "estemos como una diana, expuestos a la inseguridad en nuestras calles".

Como ejemplo de ello ha mencionado la reciente detención y el posterior ingreso en prisión de un joven de 19 años en Torrevieja (Alicante) tras apuñalar a una persona de avanzada edad para robarle. "Nos parece realmente grave que estas cosas estén ocurriendo todos los días", ha asegurado el síndic de Vox.

A su juicio, este "aumento exponencial de la violencia" tiene que ver, en gran medida, con "la inseguridad que nos ha traído la política de puertas abiertas" del PP y del PSOE.

Así, ha advertido del "efecto llamada" que provoca la inmigración "ilegal, masiva e indiscriminada de personas no identificadas, de los que pasan por menores sin serlo".

Según Llanos, esta política "no es solidaridad", sino que es un "negocio institucionalizado": "En la Comunidad Valenciana, la asistencia por cada menor extranjero no acompañado supone 6.500 euros del bolsillo de los valencianos. Y esos 6.500 euros no van para su mantenimiento directo, sino para toda la trama e infraestructura montada alrededor de esos centros de menores".

Por esta razón, el síndic de Vox ha defendido que estos menores "vuelvan a sus casas, a sus países de origen", y que se cierren "progresivamente" los centros de menores extranjeros, que suponen "en gran medida focos de delincuencia, más cuando no hay arraigo, cuando sus familias están en países de origen, que es donde tienen que estar".

Ante esta situación, ha pedido acabar con el "despilfarro" de dinero destinado a estas personas, todo ello, además, "mientras no llegan las ayudas de la riada" del 29 de octubre.

Además, Llanos ha afirmado que Vox se opone al reparto de migrantes establecido por el Gobierno de España: "Absolutamente, pero ahora y siempre". Así, ha apostado por no fomentar "las políticas de inmigración ilegal, masiva e indiscriminada".

Por su parte, desde el PP, Juanfran Pérez Llorca se ha mostrado "indignadísimo" con "el reparto de menas" establecido por el Gobierno, al que ha retado a "explicar al pueblo valenciano por qué aquí sí tienen que llegar menores y a Cataluña y el País Vasco no".

En esta línea, ha acusado al Ejecutivo central de "utilizar los inmigrantes" para hacer política y negociar. "Eso es indignante, es la política más racista que he conocido en mi vida", ha expresado.

Por el contrario, desde el PSPV, María José Salvador ha calificado de "abominable" la afirmación del síndic de Vox, a quien ha acusado de "generar odio" y ha recordado que "habla de niños" y de personas que incluso llegan a "arriesgar su vida cruzando un mar para llegar a otro lado y buscar un futuro mejor". "Al final olvidamos que estamos hablando de personas", ha lamentado.

Desde Compromís, Joan Baldoví ha rechazado las declaraciones del síndic de Vox, ha hecho hincapié en que estas personas "lo único que buscan es un futuro mejor" y ha lamentado que el PP "cada día está entrando y aceptando el marco de personas sin corazón que lo único que buscan es el conflicto permanente para sacar rédito político y personal".