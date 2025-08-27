Vecinos de Paiporta no pueden más y estallan por la presencia de okupas en las casas dañadas de la dana: "Nos da miedo"

Fachada de una casa arrasada por la dana y en la que se lee 'Peligro'. Efe

Vecinos de la calle San José de la localidad valenciana de Paiporta, zona cero de la dana, han expresado su preocupación por la presencia de okupas en varios inmuebles de esta vía. "Nos da miedo", afirman.

Los mismos han advertido del peligro que puede suponer el acceso a estas casas teniendo en cuenta el estado en el que se encuentran tras la riada del pasado 29 de octubre.

El ayuntamiento del municipio confirmó que son dos las viviendas de la calle San José que han sido 'okupadas'.

Asimismo, precisó que se trata de inmuebles que ya estaban vacíos antes de este temporal que devastó tanto Paiporta como otras poblaciones de la provincia de Valencia.

Aunque también señaló que ahora, por las consecuencias de las inundaciones registradas, "es más fácil acceder al interior de esas casas".

El consistorio dijo que los propietarios de las viviendas han sido ya informados de la 'okupación' y que saben los pasos que han de seguir para solucionar esta situación.

Esta administración local apuntó también que se trata de casas dañadas por la dana y destacó igualmente el peligro que su estado puede suponer para quienes las han 'okupado', además de asegurar que la Policía Local y la Guardia Civil "están encima" de este asunto.

Vecinos de la calle San José consideraron, en declaraciones a Europa Press, que la convivencia "se puede complicar" en este entorno por la 'okupación' de esos inmuebles. "La convivencia pacífica puede ser complicada", afirmaron.

A su vez, comentaron que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil tuvieron que acudir hasta este punto por una pelea que hubo entre los okupas. El consistorio confirmó también que se registró ese incidente por una discusión entre estas personas.

"Temor"

Los vecinos manifestaron que en la misma calle, al lado de las casas 'okupadas', hay un edificio deshabitado con seis viviendas y mostraron su temor a que se pueda acceder a ellas, también de manera ilegal.

El vecindario comentó, asimismo, que en otra vivienda, colindante a una de las 'okupadas' y a la que se podría entrar también, hay "un pozo muy hondo" que supone un nuevo "peligro" y en el que se podría producir "un accidente".

Los vecinos agregaron que no descartan remitir un escrito al Ayuntamiento de Paiporta "pidiendo auxilio y responsabilidad" ante esas 'okupaciones'.