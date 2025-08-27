Mazón potencia a su conseller de Infraestructuras en plena cuenta atrás para la dimisión del vicepresidente Gan Pampols

Susana Camarero y Vicente Martínez Mus. Vicente Martínez Mus y Susana Camarero. No se trata de una imagen inédita ni mucho menos en las ruedas de prensa del pleno del Gobierno valenciano. Pero sí comienza a tener otro significado en los preliminares del nuevo curso político.

Camarero es vicepresidenta primera, Consellera de Servicios Sociales y portavoz. Martínez Mus es el titular de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Ambos se han convertido en dos rostros principales del Ejecutivo autonómico y este martes han comparecido juntos tras el pleno del Consell, el primero tras el parón estival.

Lo han hecho en diversas ocasiones anteriormente para presentar leyes. Pero esta vez lo hacían para comunicar que la Generalitat ofrece Vaersa a 90 municipios afectados por la dana para la contratación de las obras de alcantarillado.

No es que se trate de un tema menor, aunque lo que parecía quedar claro era el mensaje que se quería trasladar: el de quiénes son los perfiles que se están potenciando en el actual contexto político.

La salida de Pampols

El último trimestre de 2025 llegará con una remodelación del Gobierno que dirige Carlos Mazón debido a la salida del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols.

Él mismo ha asegurado en diversas ocasiones que se marcharía cuando la reconstrucción tras la dana estuviera encarrilada. Y lo cumplirá tras la presentación de todos sus planes.

Los últimos cálculos que expresó públicamente sobre la dimisión eran de cara a finales de año, por lo que se da por hecho una remodelación del Ejecutivo para esas fechas.

Aunque este tipo de cuestiones siempre las decide y mide Carlos Mazón en primera persona y las suele llevar de manera muy discreta, son diversas las voces que dan por hecho que una figura al alza es la de Martínez Mus.

Hay quien lo ve claramente como un perfil para sustituir a Pampols, dada la intención del presidente de la Generalitat de visibilizar de alguna manera una Conselleria de la Recuperación tras la dana para otorgarle relevancia propia en el organigrama del Ejecutivo.

Si así lo decidirá Mazón, todavía no se da por hecho, pero su figura sí que gana enteros en este momento.

La cara de la reconstrucción

Martínez Mus ha sido una cara visible de la reconstrucción. El rostro, realmente, iba a ser el de Pampols, aunque la realidad es que en el día a día ha pasado a ser el suyo.

Significativo ha sido su protagonismo a lo largo de todo el verano. Las competencias en infraestructuras han llevado a que sea quien se ha desplazado a numerosas inauguraciones en municipios afectados por la dana.

Carlos Mazón, junto a Martínez Mus (a la izquierda de la imagen) y Luis Barcala. Europa Press

Reaperturas de carreteras, de puentes, visitas a obras, a depuradoras, a avances de los trabajos en la red de metro… los actos han sido múltiples, y también ha sido quien ha acompañado a Mazón a reuniones con alcaldes, entre otras.

Martínez Mus fue, en realidad, la avanzadilla al propio presidente de la Generalitat cuando quiso comenzar a normalizar sus apariciones públicas tanto en la calle como en la ‘zona cero’ de la dana.

Todo formaba parte de una estrategia para resistir hasta el final de la legislatura pese a las intenciones iniciales del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de activar su relevo este agosto (cosa que no ha ocurrido tras los escándalos del PSOE).

Mazón comenzó a elevar su presencia y ha tenido a su lado a Martínez Mus como figura de representación del Ejecutivo.

El perfil del responsable de Infraestructuras es bien valorado. También el de su equipo. En un Gobierno que ha cambiado a la mitad de sus consellers en dos años por diversas circunstancias -desde la salida de Vox a la dana-, llegó Martínez Mus en julio de 2024.

En ese momento era director general de Costas, Puertos y Aeropuertos y sustituyó a Salomé Pradas, quien pasaba a ser titular de Justicia e Interior en la remodelación después de que Vox abandonara el Ejecutivo.

Aliado político

Aunque había sido senador y alcalde de Xilxes, se le enmarcaba en un perfil técnico que, sin embargo, en lo político ha pasado a ser un aliado de Mazón en sus peores momentos al frente de la Generalitat.

En este momento, además de la recuperación de infraestructuras afectadas por la dana, desde su Conselleria se impulsa el proyecto estrella promocionado por el presidente de la Generalitat: el del parque inundable en la 'zona cero' de la barrancada.

Éste prevé prolongar hacia el interior el Jardín del Turia y convertir en un parque inundable el trazado de la cuenca del Poyo. Ambos estarán conectados entre sí por ciclovías y todo el recorrido sumará 35 kilómetros.

En total, tendrá una extensión de 1.500 hectáreas y una anchura que va de 100 a 500 metros. Un recorrido en el que se prevé construir desde un auditorio, a un memorial para las víctimas de la riada de octubre, sin descartar otros posibles proyectos como senderos, áreas agrícolas, polideportivos o espacios para actividades culturales.

El propio Mazón dedicó unas palabras de cariño hacia Martínez Mus en la presentación del proyecto, reivindicando su trabajo. Si se traducirá en un 'ascenso' se comprobará en los próximos meses.