La nueva Ley del Suelo integrará la evaluación ambiental en la aprobación de los planes urbanísticos

La nueva ley del Suelo de la Comunitat Valenciana integrará la fase de evaluación ambiental en el procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos. Así lo trasladan fuentes de la Generalitat sobre la norma que ultima el Gobierno autonómico durante estos meses.

La previsión es que a lo largo del último trimestre de 2025 se presente el texto como Anteproyecto de Ley, para a continuación elevarlo al Consell para su toma en consideración y, después, iniciar el procedimiento legislativo.

La norma llegaría entonces a Les Corts para ser tramitada y aprobada previsiblemente el próximo año.

Según explican desde el Ejecutivo valenciano, "uno de los grandes escollos en la tramitación de los planes urbanísticos está relacionado con las dificultades de la integración en la tramitación del plan de la evaluación ambiental estratégica".

Actualmente, ésta se encuentra regulada en la ley de Evaluación Ambiental de 2013. Desde la Generalitat aseguran que la nueva ley del Suelo seguirá siendo "plenamente respetuosa" con los preceptos básicos de la normativa de Evaluación Ambiental, si bien las fases se van a modificar.

El Gobierno autonómico lo plantea como "una verdadera regulación del procedimiento de aprobación de los planes urbanísticos" consistente en integrar la citada fase ambiental.

La nueva ley del Suelo supone una relevante reforma de la legislación urbanística y de ordenación del territorio en la Comunitat.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio que dirige Vicente Martínez Mus apunta a que lo que pretende es "simplificar trámites, eliminar cargas administrativas, superar incoherencias y mejorar su redacción".

Según exponen desde el departamento, la actual Lotup "es fruto de continuas modificaciones y ha dado lugar a una regulación confusa que no es de fácil comprensión e interpretación".

"La suma de todas las modificaciones ha dado lugar a reglas que se solapan y que han sido adoptadas sin una contemplación de conjunto, de modo que obligan al operador jurídico a una continua labor de llevar a cabo esa integración para determinar la regla aplicable", argumentan.

Plan General Estructural

La nueva ley Urbanística también incluirá la simplificación del Plan General Estructural. Éste establecerá las opciones estratégicas fundamentales, así como la ordenación estructural y, de acuerdo con la Conselleria, tendrá un carácter estratégico y directivo.

"Alguna de sus determinaciones podría ser directamente modificada y adaptada a su escala por el planeamiento de desarrollo, sin que ello exija de la simultánea modificación del plan", añaden.

La norma que ultima el Gobierno autonómico incorpora asimismo una nueva regulación específica de la emisión de los informes sectoriales en materia de planeamiento. Lo justifican en los problemas que suscitan los retrasos que provocan dichos informes en la tramitación de los planes urbanísticos.

Actuaciones en las ciudades

La reforma plantea también nuevos instrumentos para la regulación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación en las ciudades.

"Pese al esfuerzo regulatorio autonómico y estatal, su promoción sigue estando ligada a la presencia de financiación pública europea, y la colaboración público‐privada no termina de desarrollar todo su potencial", indican desde la Conselleria.

Motivo por el que, comentan, "es conveniente seguir explorando fórmulas de generación de plusvalías en forma de aprovechamiento, allí donde sea ambiental y socialmente factible, que permitan amortiguar el impacto económico de los propietarios de viviendas sometidas a renovación o rehabilitación, así como el gasto público de la administración".