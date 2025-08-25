Fecha confirmada: Mercadona anuncia cambios en su horario en los supermercados en Valencia a partir de este día

El final del verano, la llegada del mes de septiembre y la consecuente vuelta a la rutina trae consigo importantes cambios. Uno de ellos, un ajuste en los horarios de los Mercadona en toda España.

Esta reconocida cadena de supermercados valenciana decidió reforzar los servicios en algunas zonas del país debido a la gran afluencia turística.

Uno de estos lugares fue Valencia. Así, las áreas costeras con mucho turismo han gozado durante este periodo de un horario de apertura extendido, que ya llega a su fin.

Este horario ampliado incluye el cerrar más tarde de lo habitual los supermercados, así como abrir también durante los domingos y festivos.

Cabe destacar que, para hacer frente al aumento de clientes durante la temporada estival, la cadena valenciana incorporó a miles de empleados.

A partir del 1 de septiembre, que casualmente cae en lunes, esta ampliación de horarios dejará de existir. Los supermercados dejan atrás estas medidas veraniegas y recuperan el horario 'de toda la vida'.

Así, los supermercados de Mercadona de Valencia y de otros lugares de España que vivieron esta ampliación de horarios, como Andalucía, Galicia, Cataluña, Baleares, Canarias y Murcia, recuperarán su horario tras el refuerzo especial aplicado durante los meses de verano.

Durante la temporada estival, la Comunitat Valenciana fue uno de los territorios donde Mercadona reforzó su servicio, tanto en personal como en horarios, especialmente en municipios costeros con alta afluencia de visitantes.

En total, fueron más de 300 supermercados en todo el país que permanecieron abiertos hasta las 22:00 horas de lunes a sábado. Además, de forma extraordinaria, algunos establecimientos abrieron los domingos de 09:00 a 15:00 horas.

Este refuerzo temporal vino acompañado de la incorporación de miles de empleados para garantizar la atención al cliente sin comprometer el descanso del personal. Sin embargo, como cada año, con el final del verano también llega el fin de estas medidas excepcionales.