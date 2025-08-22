El pueblo costero cerca de Valencia donde comer mucho, bien y barato: "Es la cuna de la popular fideuá"

La gastronomía mediterránea es uno de los puntos fuertes del territorio valenciano. En ciudades costeras como Gandía, en Valencia, esta faceta se potencia todavía más.

Aunque el tradicional núcleo urbano se encuentre en el interior, la playa de Gandía es uno de esos lugares donde se puede comer mucho, bien y a buen precio platos típicos.

Sobre ellos destaca uno, la fideuá, ya que Gandía "es la cuna" de este plato. Así, junto a una agradable brisa marina de verano, comerse una fideuá en esta ciudad es uno de los planes de la época estival.

A lo largo de los siete kilómetros de playa que tiene Gandía se puede disfrutar de múltiples bares, heladerías y chiringuitos. También de la arena fina durante un agradable paseo.

Pero en lo que a la gastronomía típica se refiere, destaca la fideuá como plato estrella. En esta ciudad valenciana se elabora con fideos gruesos, marisco y pescado, y es uno de esos platos que no puede faltar en la mayoría de los menús de bares y restaurantes.

Por ejemplo, uno de los mejores lugares para probar la auténtica fideuá de Gandía es el restaurante Casa Julia, que recibió un premio por este plato. Las raciones son abundantes, y cada una tiene un precio de 13,95 euros.

Como cualquier municipio valenciano, Gandía también triunfa por sus arroces. De marisco, al horno, negro o caldoso, cualquier opción es buena para degustar en la playa.

All i pebre, esgarraet, cocas saladas, cocas dulces... y la lista sigue. Los platos tradicionales valencianos son muchos, y en Gandía se pueden degustar a muy buen precio. También bebidas típicas como el agua de Valencia y la horchata.

La oferta gastronómica también es amplia en cuanto a locales. Desde restaurantes a bares, pasando por clásicos chiringuitos de playa, en todos los lugares se ofrecen platos típicos de la cocina mediterránea.

Algunos ejemplos de restaurante son Casa Sanchís 'La Tulipa', donde se cocinan arroces y mariscos de forma casera y con grandes raciones. También restaurante Ripoll, un lugar más clásico.

Para los amantes de la playa y los chiringuitos en la arena, Stop Bar es una buena opción. Tapas grandes y marisco fresco a buen precio. Bar El Tapeo y el Chiringuito Bluebell Beach Club son otras alternativas con buen ambiente.

Gandía

La localidad de Gandía, ubicada en la comarca de La Safor, cuenta con una población de 80.095 habitantes según el Instituto Nacional de Estadística (INE); una cifra que crece en gran medida durante el verano.

Entre sus joyas más emblemáticas está la imponente Colegiata de Santa María, un templo gótico que impresiona por su arquitectura y simbolismo, y el Palacio Ducal, un edificio cargado de historia para conocer más sobre los Borja.