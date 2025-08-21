La Guardia Civil detiene en Francia al presunto autor del homicidio de una turista en una caravana en Alcossebre en 2024

Autocaravana en la que ha sido hallada asesinada la turista francesa. Efe / Andreu Esteban

La Guardia Civil ha detenido en Francia, junto con las autoridades del país, al presunto autor del homicidio de Sonia D., la turista francesa de 63 años cuyo cuerpo fue hallado en el interior de su autocaravana en Alcossebre (Castellón) en 2024, según ha informado el Instituto Armado.

La víctima fue salvajemente agredida con un arma blanca el 18 de julio de 2024. La mujer, que viajaba sola por España con su caravana, se encontraba acampada en el camí La Tall de esta localidad, perteneciente al municipio de Alcalà de Xivert.

La investigación permitió inicialmente poner el foco sobre el ciudadano francés, ahora detenido. Tras los hechos, este interrumpió de forma abrupta su estancia en España y regresó a Perpignan (Francia), donde ha permanecido desde entonces.

El presunto autor de este homicidio apuñaló a la víctima en la cara y dejó el cuerpo sin vida en el interior del vehículo con signos de extrema violencia.

El cadáver fue encontrado pasado el mediodía del 18 de julio de 2024 en la parte sur de la Playa de Manyetes, más conocida en Alcossebre como Playa Tropicana por ser la inmediata al camping con ese nombre, ubicado en primera línea de costa.

Como adelantó en exclusiva EL ESPAÑOL, los vecinos de la zona afirmaron que la mujer iba acompañada por un hombre que se encuentra en paradero desconocido. Este también tendría alrededor de 60 años.

No obstante, la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, informó de que viajaba sola. De hecho, se registró en solitario en un camping de Tarragona.

Pero fuentes oculares la vieron con un hombre, de edad similar, este mismo jueves antes de su brutal asesinato. Los agentes trataron entonces de identificar y encontrar a este varón, que se habría dado a la fuga.

Además, los agentes de la Policía Local fueron advertidos de circunstancias extrañas en la autocaravana. La misma se encontraba abierta, con la mujer apuñalada en su interior. El cuerpo municipal dio parte a la Guardia Civil, que se ha encargado de la investigación.

Residentes de las viviendas cercanas informaron a las autoridades de que habían presenciado movimientos extraños y agitación en el interior del vehículo, si bien no los achacaron a un suceso tan grave en un primer momento.

Fruto de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa y la Comandancia de Castellón, en coordinación con la Embajada de Francia en España (SSI) y la Policía Judicial de la DIPN66 de Perpignan, se ha podido corroborar "la directa vinculación del detenido con los hechos investigados".

Una vez identificado al presunto autor de los hechos, se solicitó del Juzgado Instructor en España una Orden Europea de Detención y Entrega a ejecutarse en Perpignan (Francia), que se emitió el día 20 de agosto de 2025 y se produjo la detención.

La investigación se mantiene bajo secreto de sumario y es dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs.