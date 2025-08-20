El incendio de una vivienda en Valencia deja a ocho personas atendidas por inhalación de humo, dos de ellas menores

Un bombero atiende a una mujer durante un incendio. Eduardo Manzana / Europa Press

Efectivos de bomberos de Valencia han atendido este miércoles a ocho personas en el incendio de una vivienda de la ciudad.

Los ocho vecinos, dos de ellos menores, han necesitado ser atendidos por el personal sanitario tras haber inhalado humo, según han informado fuentes municipales y del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente ha tenido lugar en una vivienda en la segunda planta en la calle Padre Viñas, 60, durante la tarde de este miércoles.

En concreto, tal y como detalla el CICU, el fuego se ha originado este miércoles sobre las 16.15 horas, momento en el que se ha recibido el aviso. Inmediatamente se han movilizado dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y un SAMU.

De esta forma, el equipo médico ha asistido a ocho personas por inhalación de humo, de las cuales cuatro han recibido el alta in situ.

Las otras cuatro personas afectadas son dos mujeres de 33 y 53 años y dos menores de 8 y 9 años. Tres de ellas han sido trasladadas al Hospital Clínico y una al Hospital La Fe en SVB.

Tras dar por extinguido el incendio, los bomberos han realizado labores de inspección de otras viviendas y ventilación.

Por su parte, el Ayuntamiento ha activado los Servicios Sociales de atención a urgencias sociales (SAUS) por si la familia de la vivienda afectada precisa de alojamiento.