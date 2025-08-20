La Generalitat pospuso el envío de varios bomberos a los incendios de León ante el riesgo de los fuegos en Castellón

Bomberos forestales de la Generalitat Valenciana trabajan en la extinción de los incendios en Castilla y León. GVA

Del dispositivo integrado por unos 130 efectivos enviado por el Gobierno valenciano para colaborar en las labores de extinción de los incendios que afectan a Castilla y León, finalmente tuvieron que retrasar su marcha dos de las unidades de bomberos forestales de Castellón.

El riesgo de once avisos de incendio de vegetación y más de una veintena de incidencias el pasado lunes en la provincia castellonense obligó a la Generalitat a posponer el envío de varios bomberos a León.

Ante este hecho, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que el envío de personal se ha realizado "siempre preservando y teniendo los recursos apropiados para actuar con la máxima celeridad" en la Comunitat Valenciana, como es el caso del incendio que afectó este martes al término municipal de Artana.

La localidad precisó de una movilización de once medios aéreos, entre ellos los refuerzos llegados de las comunidades autónomas vecinas Cataluña y Aragón.

En esta línea, Valderrama ha apuntado que dos unidades de bomberos de Castellón (10 profesionales) se incorporaron finalmente este martes y no el lunes, como estaba previsto, al dispositivo de León porque se tuvo que actuar "con la máxima eficacia" pàra sofocar el fuego de Artana.

El operativo movilizado en Castilla y León ya está preparado para un nuevo día de trabajo pic.twitter.com/O4yCO6BvJV — Servei Bomber(e)s Forestals GVA (@GVAbforestals) August 20, 2025

"Tenemos que combinar un redimensionamiento de efectivos con la máxima celeridad y con la máxima eficacia y eficiencia en los incendios forestales", ha precisado.

Falta de personal

En plena época del año con mayor riesgo de incendios forestales, y tras numerosos fuegos declarados en las últimas semanas en la región, los sindicatos de bomberos forestales de la Generalitat han denunciado la "falta de personal y de recursos" que sufren en la actualidad, según ha podido saber EL ESPAÑOL.

"Hay un déficit de personal muy importante, que alcanza el 25-30%. Ahora mismo nos faltan unos 200 bomberos forestales de un operativo de 700". Y ya llevamos así dos años", denuncia Juan Carlos Villanueva, de Comisiones Obreras.

Explica que salen unidades "incompletas" por falta de reposición, y lo hacen "para no romper las estadísticas".

De cinco personas que deben integrarlas, son tres quienes desempeñan las labores. "El esfuerzo de los compañeros es mayor, por lo que la seguridad y la eficacia menguan mucho", alerta.

Bomberos forestales de la Generalitat valenciana durante una manifestación contra los recortes, a 16 de abril de 2024. Europa Press / Rober Solsona

Villanueva, además, asegura que el trabajo que hay es "acumulativo": "Hay mayor carga de trabajo. Se hace lo mismo entre menos gente, y cuanto menos gente hay, peor".

Lo único que pueden hacer desde sindicatos como CCOO, dice, es denunciar "la falta de voluntad" de la empresas por negociar el convenio colectivo para los bomberos forestales en la Comunitat Valenciana, que a día de hoy sigue bloqueado.

Desde SPPLB, Toni Aroca coincide que en la Comunitat Valenciana sufren una "falta importante para completar todas las unidades" de bomberos forestales por "falta de reposición" de las bolsas de urgencia y ha advertido de "problemas para cubrir las vacantes".

En este sentido, ha valorado que han conseguido negociar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que aumenta "bastante" los puestos de trabajo, pero ha lamentado que "no se ha hecho efectiva" por "carencia de personal y recursos humanos".

En cualquier caso, ha recalcado que la voluntad de los trabajadores es que se pueda completar el tercer turno, prometido por la Generalitat para 2025, "lo antes posible".

Además, ha indicado que el "mayor problema" en la gestión de los bomberos forestales en la región es que la Generalitat "la encomienda a los consorcios provinciales". "No asumen las responsabilidades que tienen de dirigir y organizar el servicio y pagan una encomienda", ha apuntado.

👩‍🚒El Servicios de #Bomberosforestales de la Generalitat continúa trabajando en la lucha contra el fuego en Castilla y León



📍Imágenes desde Corporales pic.twitter.com/Ah0DfQhK0l — Servei Bomber(e)s Forestals GVA (@GVAbforestals) August 20, 2025

Por otro lado, sobre el dispositivo de bomberos forestales de la Comunitat Valenciana desplazado a Castilla y León, ha pedido "no alarmarse" y ha apelado al "principio de solidaridad" entre regiones.

"Y más cuando hemos sufrido aquí la dana, que vino la gente como vino, qué menos que por solidaridad devolver el favor", ha expresado.

Al respecto, ha considerado que los efectivos valencianos han sido movilizados a los incendios forestales que afectan al resto de España "demasiado tarde".

"Precariedad"

Precisamente, el PSPV ha denunciado este miércoles que la Generalitat "ha hecho volver" a parte del dispositivo de bomberos desplazados a otras CCAA al registrarse incendios forestales en la Comunitat Valenciana, situación que para los socialistas evidencia "la precariedad y falta de medios de la Generalitat para hacer frente a sus propias emergencias".

Para Alicia Andújar, portavoz de Justicia en les Corts Valencianes, se ha puesto en evidencia "la bochornosa actuación de Mazón en su intento de utilizar políticamente los incendios forestales siguiendo a pies juntillas la estrategia del PP de atacar al Gobierno de España por todo".

En este sentido, la diputada socialista en Les Corts ha recalcado que la falta de personal en las unidades de bomberos forestales y del Consorcio "es muy grave y no solo debilita nuestra capacidad de respuesta frente a los incendios, sino que pone en peligro a los propios bomberos".