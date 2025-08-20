FGV prevé una inversión de casi 110 millones de euros hasta 2026 para recuperar la red de Metrovalencia tras la dana

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), la empresa pública que gestiona el servicio de transporte de Metrovalencia, prevé una inversión de 109.790.417 euros hasta 2026 para la recuperación de la infraestructura tras la dana del pasado octubre.

FGV detalla en sus cuentas anuales de 2024 los efectos de la barrancada en la red de Metrovalencia, que ha vuelto a funcionar desde finales de junio. El plan de reconstrucción engloba 147 estaciones, apeaderos y paradas.

Durante el ejercicio 2024, se ejecutaron acciones por un importe de 17.167.553 euros. Para 2025 están previstas por valor de 85.168.984 y para 2026 por valor de 7.453.879 euros.

Las de mayor cuantía en 2025 corresponden a instalaciones ferroviarias, al acondicionamiento del material móvil, a la reconstrucción del complejo de Valencia Sud y a las líneas de autobuses (más de 11 millones).

Ya en 2026 las actuaciones se centran solo en instalaciones ferroviarias, el acondicionamiento del material móvil y la reconstrucción del complejo de Valencia Sud.

Tabla de las inversiones previstas hasta 2026. FGV

FGV explica que el Complejo Ferroviario de Valencia Sud, su sede central situada a escasos 1.200 metros del barranco del Poyo, estuvo "gravemente afectado".

"El Puesto de Mando de la red de Metrovalencia, esencial para la gestión centralizada de todas las líneas de metro, cercanías y tranvía, quedó devastado, imposibilitando la continuidad del servicio de transporte", explica la empresa en sus cuentas.

El desbordamiento del Poyo también arrasó, prosigue, con la infraestructura e instalaciones de las líneas 1, 2 y 7, "dejando sin posibilidad de paso de circulaciones ferroviarias por el tramo afectado".

Además, indica, la inundación inutilizó equipamientos, maquinaria, herramientas, materiales de repuesto y vehículos en el Complejo Ferroviario de València Sud, afectando gravemente a los servicios de mantenimiento de instalaciones fijas y material móvil.

FGV expone que "resulta enormemente complicado poder realizar una valoración pormenorizada e individualizada de la restitución de la totalidad de elementos a su estado inicial y con total funcionalidad".

El motivo, señala, es "la magnitud y las características de los daños ocasionados sobre la infraestructura y superestructura ferroviaria de la red de Metrovalencia, así como el resto de

instalaciones".

Vía de emergencia

No obstante, los técnicos realizaron una estimación para valorar el alcance de las actuaciones a ejecutar. Tras lo cual, indican, ya se han iniciado la práctica totalidad de expedientes de obras, servicios y suministros, por vía de emergencia.

Las principales infraestructuras e instalaciones afectadas son, de un lado, el Puesto de Mando -que imposibilita la gestión centralizada de la red de Metrovalencia-, los talleres y el almacén de Valencia Sud -inutilizando equipamientos y maquinaria esenciales para el mantenimiento- y el complejo de edificios de Valencia Sud.

FGV

Este último incluye el edificio principal de oficinas, el edificio de operaciones, el edificio de instalaciones fijas, el comedor laboral, el servicio médico, las secciones sindicales, etc. En el caso del edificio principal, se tendrá que reconstruir completamente la planta baja.

De otro lado, se encuentra la infraestructura ferroviaria, con daños significativos en las líneas 1, 2 y 7, especialmente en los tramos cercanos a Paiporta y Picanya. Incluye superestructura de vía, puentes, sistemas de comunicación, sistemas de señalización, línea aérea, etc.

Igualmente, estuvo afectado el material móvil: suministro de repuestos y equipos de neumática, mangueras de interconexión, bobinas de filtro y baterías.

Algunas de las acciones previstas y ya ejecutadas fueron la limpieza y retirada de residuos, la restitución de infraestructuras, el acondicionamiento de Puestos de Mando Alternativos, la restitución parcial de la playa de vías de Valencia Sud, el suministro de infraestructuras de TI y las líneas auxiliares de autobuses.