Las tormentas dejan más de 20 incidencias en Castellón y 7 en Valencia por conatos e incendios de vegetación

El episodio de tormentas registrado en la tarde de este lunes había dejado, hasta las 19.00 horas, más de una veintena de incidencias en la provincia de Castellón y siete servicios en la de Valencia relacionados con conatos e incendios de vegetación.

Así lo informó el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en un mensaje publicado en la red social X, con datos proporcionados tanto por el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón como por el de Valencia, tal y como recoge Europa Press.

En concreto, el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón señaló, a las 18.45 horas, que se trabajaba en un total de once avisos de incendio de vegetación localizados en los municipios de Barracas, Pina de Montalgrao, la Vall d'Alba, Vistabella, Tales, Morella (ya controlado), Cortes de Arenoso, l'Alcora, Benicarló, La Serratella y Atzeneta.

Para estos trabajos se movilizaron siete dotaciones del Consorcio, 15 unidades de la Generalitat, cuatro medios aéreos (dos helicópteros con unidad helitransportada y dos aviones), una unidad de voluntarios forestales de Fuentes de Ayódar, dos unidades de mando, cuatro coordinadores forestales y un técnico forestal.

Según las últimas informaciones de Emergencias 112CV, el incendio de Pina de Montalgrao se daba por controlado a las 21.50 horas, mientras que los de l'Alcora y Vistabella del Maestrat se encuentran extinguidos (21.35).

Un aviso en Simat de la Valldigna se dio por finalizado a las 19.30 horas al no encontrar fuego los medios de extinción en la zona, donde estaba lloviendo; otro en Quesa se dio por extinguido a las 20.02; y uno en Millares se dio por controlado a media tarde.

Respecto a las lluvias, Emergencias ha detallado que, según los registros de Avamet, en las últimas cuatro horas en Castellón se han contabilizado precipitaciones de 24,4 milímetros (mm) en la Vall de Almonacid; 17,8 mm en Ares del Maestrat; 15,2 mm en Portell de Morella y 14,8 mm en Cincotorres.

En la provincia de Valencia, las lluvias han dejado 16,8 mm en Villar del Arzobispo; 16,4 mm en Vallada; 12,8 mm en Carcaixent y 10,9 mm en Moixent.

Reventones secos

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pidió "mucha precaución" a la población por reventones secos en zona de tormenta.

El organismo de meteorología, en un hilo en la red social X, explicó que estas tormentas secas con reventones provocan rachas muy fuertes de viento y de corta duración, lo que "puede afectar a estructuras más frágiles o mal ancladas".

"Si tienes la tormenta cerca, protégete. Son tormentas de corta duración pero con fenómenos violentos", subrayó.

📢🧵Atención, hoy es un día muy adverso. Hay aviso rojo por temperaturas máximas activado en el sur de Alicante, naranja en otras zonas.

⚠️‼️Además se producirán tormentas fuertes esta tarde, en algunos casos secas, con reventones y rachas muy fuertes de viento. pic.twitter.com/F6q4I6TXCI — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) August 18, 2025

En esta línea, precisó que hay rachas de 76 kilómetros por hora (km/h) en Utiel (Valencia) con ascenso brusco de la presión atmosférica, descenso de la temperatura muy acusado y sin precipitación. "Son claros indicios de reventones secos", advirtió

"El perfil atmosférico en el interior de Valencia, en forma de 'V invertida' en capas bajas, es el clásico que puede provocar reventones secos asociados de poca precipitación y con la base de la nube muy alta, a unos 3.800 metros en este caso", manifestó.

Aemet destacó que estos reventones se producen en zonas "muy focalizadas", pero también pueden afectar al litoral, aunque "de forma distinta": "Si alguna zona de costa se viese afectada por estas tormentas, se podría producir un reventón cálido, en el que la masa de aire descendente puede atravesar la burbuja de aire fresco de la brisa e impactar en el suelo, elevándose la temperatura de forma repentina".

"Con las temperaturas tan altas de hoy en Alicante y las tormentas de la tarde se pone fin a esta larga y extraordinaria ola de calor", resaltó el organismo de meteorología.