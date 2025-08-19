El Gobierno activa contra los incendios el protocolo de ayuda de la UE pese a que en la dana alegó que debía pedirlo Mazón

La grave ola de incendios que castiga el noroeste de España desde hace días ha conllevado un despliegue de medios sin precedentes en el país, incluyendo los de la Unión Europea.

Éste se ha llevado a cabo a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, activado por el Gobierno central al estar previsto en escenarios de catástrofes.

La decisión de Pedro Sánchez contrasta con la tomada en la fatídica dana de Valencia del pasado octubre, cuando no recurrió a él hasta que lo pidió la Generalitat Valenciana 10 días después de la tragedia.

En aquel momento, el Ejecutivo central alegó que correspondía a la Comunitat Valenciana que preside Carlos Mazón solicitar la activación de la ayuda del mecanismo y que no lo hizo hasta que así ocurrió.

Esta vez, y ante los incendios, el Gobierno se ha anticipado. La directora general de Protección Civil y Emergencia, Virginia Barcones, confirmó este lunes que se ha movilizado "el mayor contingente de ayuda internacional en la historia" de España.

El Mecanismo de Protección Civil de la UE es una herramienta creada en 2001 para "fortalecer la cooperación en materia de protección civil entre los países de la UE y otros diez Estados participantes", según la información de la propia Unión Europea.

Su función es "mejorar la prevención, la preparación y la respuesta ante desastres". Tras una solicitud de asistencia de un país, el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECR) moviliza asistencia o experiencia.

Este mecanismo garantiza el rápido despliegue de apoyo de emergencia a través de un enlace directo con las autoridades nacionales de protección civil. Algo que se ha producido ya con los actuales incendios de España ante la gravedad de la situación y unos datos alarmantes.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, de Copernicus, más de 348.000 hectáreas de territorio español han ardido en lo que va de año, más de 200.000 en los últimos cinco días.

España ya había solicitado el Mecanismo de Protección Civil de la UE en anteriores ocasiones, como en los años de mayor virulencia de la pandemia de la covid o en la dana.

El Gobierno central lo activó el pasado 11 de agosto, según informó Moncloa. Lo hizo a iniciativa propia "viendo que la situación podría complicarse".

La actuación en la dana del 29 de octubre fue diferente y lo relacionado con el Mecanismo ya desató polémica.

Dijo que correspondía a Mazón

Mientras pasaban los días sin que se activara y con la UE preparada para prestar auxilio, el Ejecutivo central esgrimió que correspondía a Mazón pedir la ayuda europea y que declinó la de varios países que realizaron su ofrecimiento.

"Solo puede activarse el Mecanismo Europeo de Protección Civil cuando lo solicite la administración autonómica", afirmó el Gobierno.

Además, adujo que al haber decretado el Gobierno valenciano el nivel 2 de emergencia, era el responsable de dirigir la respuesta de manera exclusiva. Un nivel que es, precisamente, el que se mantiene ahora en las autonomías afectadas por los incendios.

De esta manera, no fue hasta el día 8 de noviembre cuando la Generalitat solicitó y, por tanto, cuando el Gobierno central activó el mecanismo europeo.

Con ello pidió el envío de numerosos medios, como 100 equipos de bombeo de alta capacidad y 50 expertos de asistencia técnica y apoyo para intervenir en las comarcas valencianas afectadas.

También medios para la limpieza, recuperación y tratamiento de residuos, como contenedores de obra, camiones volquetes, vehículos barredoras, mini retroexcavadoras, camiones motobombas, grúas y plataformas.