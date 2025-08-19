Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Artana, que ya suma once medios aéreos

Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en Artana.

El incendio forestal de Artana, en Castellón, precisa ya de una movilización de once medios aéreos, entre ellos los refuerzos llegados de las comunidades autónomas vecinas Cataluña y Aragón.

Este fuego se ubicaba inicialmente en la zona de Tales-Artana, en monte Espino. Un rayo provocó el incendio este lunes.

Un rebrote en una zona que resulta inaccesible para los medios terrestres durante este martes ha provocado la movilización de los medios aéreos.

Asimismo, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido la Situación 1 para este incendio.

Esta situación supone que su evolución previsible pueda afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población y bienes de naturaleza no forestal. Además se puede solicitar la incorporación de medios extraordinarios.

Según ha informado el servicio de Emergencias de la Generalitat, el fuego de Artana es la continuidad del de la localidad vecina de Tales, que se inició este lunes a consecuencia de la caída de un rayo.

De acuerdo con Emergencias 112CV, ante la "cierta dificultad" de acceso por parte de los medios terrestres se está actuando principalmente en el traslado de las unidades helitransportadas.

Actualmente trabajan en la zona once medios aéreos, de los que tres son unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, una de Aragón y una de Cataluña.

Además, intervienen siete unidades terrestres de los bomberos forestales de la Generalitat y siete autobombas; tres unidades helitransportadas de bomberos forestales de la Generalitat, uno de Aragón y otro de Cataluña; dos coordinadores forestales y un técnico del Consorcio de Bomberos de Castellón así como un Soporte Vital Básico preventivo y dos patrulla de la Policía de la Generalitat.

Actualmente la temperatura en la zona es de 29 grados con una humedad del 60 % y un viento de 12 kilómetros por hora.

Durante este martes también se han declarado otros fuegos en la Comunitat. Uno de ellos es el de Llombai, que ya está extinguido. También se han declarado incendios en zonas de Utiel y Bicorp, entre otros.

En sus redes sociales, Emergencias recuerda que el riesgo por incendios es extremo en toda la Comunitat, y por el momento este aviso se extiende también al miércoles 20 de agosto.