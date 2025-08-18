Recta final para la presentación de candidaturas a los Premios de Periodismo Sociosanitario de 2025 de la ADSCV

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunitat Valenciana (ADSCV), recuerda que el próximo mes de octubre finaliza el plazo de presentación de candidaturas a la IX edición de sus Premios de Periodismo Sociosanitario.

Los galardones reconocerán el Mejor Trabajo y la Mejor Trayectoria profesional en la Comunitat Valenciana con una dotación de 1.500 euros para cada una de las dos categorías.

La primera categoría premiará el mejor trabajo periodístico de prensa, radio, televisión o Redes Sociales, en cualquier formato del género informativo, ya sea en medios impresos o digitales, que trate sobre temas relacionados con el ámbito socio-sanitario.

La pieza debe haber sido publicada hasta octubre de 2025, en cualquier medio de la Comunitat Valenciana, originalmente en castellano o valenciano.

La segunda categoría reconocerá la trayectoria profesional de un/a periodista de constatada independencia y compromiso con la idea de servicio público, que constituya un ejemplo y merezca ser destacado por su trayectoria en el sector socio-sanitario y en el campo de la salud.

Criterios de valoración

Estos premios quieren reconocer e incentivar la búsqueda de la excelencia, la innovación y el rigor en el tratamiento de los hechos de profesionales de la información que trabajan y publican de manera regular sobre asuntos socio-sanitarios en la Comunitat Valenciana.

El jurado de los VIII Premios de Periodismo Socio-Sanitario estará compuesto de cinco periodistas de acreditada experiencia y prestigio en la Comunitat Valenciana, como Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la CV; Elvira Graullera, delegada de Europa Press en la Comunitat Valenciana; Adolfo Ibarra, delegado de la Agencia Efe en la Comunitat Valenciana, junto a Salvador Enguix.

También formarán parte del jurado Silvia Aucejo y Paco Miguel, ganadores en la edición del pasado año de los premios a la trayectoria profesional y al mejor trabajo periodístico, respectivamente.

Para seleccionar el trabajo premiado, el jurado valorará el interés informativo, la calidad narrativa de la historia, la investigación propia, el rigor en el tratamiento de los hechos, la independencia, la originalidad y la contribución del trabajo en el periodismo y la sociedad.

El fallo del jurado y la gala de entrega de los galardones tendrá lugar durante el mes de noviembre de 2025. Las bases de la convocatoria de los premios se encuentran en la web de la ADSCV.