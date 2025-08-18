Dos policías abaten a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en un edificio de Valencia

Dos agentes del grupo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional han abatido a tiros a un hombre que intentó agredirlos con un cuchillo en una vivienda del distrito de Ruzafa en Valencia. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este lunes.

Los agentes recibieron una llamada alrededor de las 16.00 horas en la que se les dio aviso de una violenta discusión entre dos vecinos.

Según han confirmado fuentes policiales a EL ESPAÑOL, un hombre que reside en la calle Godofredo Ros llamó al 091 para pedir auxilio después de que su vecino aporreara su puerta.

Los policías llegaron al inmueble y llamaron a la puerta del presunto autor de los hechos, quien se abalanzó sobre ellos con un cuchillo "de grandes dimensiones".

Los agentes se vieron obligados a utilizar el arma reglamentaria "en defensa propia" para parar la agresión, aseguran las mismas fuentes.

Hasta el lugar de los hechos el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó a una unidad SAMU, cuyo equipo médico realizó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) avanzadas y otras técnicas de estabilización a la víctima.

Sin embargo, el equipo médico certificó el fallecimiento del varón. Por el momento, agentes de la Policía Científica y la Policía Judicial realizan las labores de investigación.

