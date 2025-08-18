La Guardia Civil investiga la muerte de un gorrilla cuatro días después de ser agredido en Valencia

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil investiga el crimen de un gorrilla, hallado muerto en el domicilio que compartía en Picanya (Valencia) cuatro días después de haber sufrido una paliza por la que tuvo que ser ingresado.

Según publica Las Provincias, la víctima pudo ser agredida a manos de dos ocupantes de una moto en una calle cercana al Hospital General Universitario de Valencia.

Al parecer, el hombre sufrió la agresión cuando trataba de retener a dos individuos que se dieron a la fuga tras verse implicados en un accidente de tráfico en el que habrían atropellado a una mujer.

La víctima fue agredida el pasado 9 de agosto en Valencia y fue hallada sin vida el día 13, tras haber permanecido ingresada en un hospital de la capital valenciana, informa la Comandancia Provincial.

Tras recibir el alta, regresó a su domicilio, una vivienda donde residen varios magrebíes en habitaciones alquiladas. Tal y como avanza el medio valenciano, un compañero de piso del gorrilla llamó al teléfono de emergencias (112) tras encontrarlo muerto.

Los agentes investigan ahora las circunstancias del fallecimiento después de haber hallado indicios de que la muerte podría guardar relación con las lesiones sufridas días antes, provocadas por el ataque de estos dos individuos. Los hechos no han derivado en ninguna detención todavía.

La víctima presentaba algunas lesiones externas que no eran recientes, por lo que el médico no certificó una muerte natural.

Después, el forense que realizó la autopsia determinó que el hombre tenía el bazo destrozado por traumatismos contundentes en el abdomen; lesiones que son compatibles con una agresión.