El litoral sur de Valencia y sur de Alicante, en alerta roja por temperaturas máximas: se podrán alcanzar los 42ºC

Bañistas se dirigen a la Playa de la Malvarrosa, imagen de archivo. Europa Press / Rober Solsona

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este domingo la alerta nivel rojo en el litoral sur de Valencia y sur de Alicante, y nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, litoral norte e interior de Valencia y norte de Alicante.

Además, ha decretado el aviso amarillo en el norte de Castellón, según ha informado en la actualización de sus alertas por temperaturas máximas.

Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este domingo el aviso rojo por temperaturas máximas en el litoral sur de Valencia y litoral sur de Alicante.

El aviso estará activo desde las 11.00 hasta las 19.59 horas de este domingo y se llegarán a alcanzar los 42ºC de máxima, según ha informado el organismo meteorológico.

Igualmente, ha activado la alerta naranja desde las 11.00 hasta las 19.59 horas en el litoral norte de Alicante, litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia.

También están en aviso naranja, desde las 11.00 hasta las 20.59 horas, el interior de Alicante, interior sur de Castellón, interior norte y sur de Valencia. Asimismo, el interior norte y litoral norte de Castellón están en alerta amarilla desde las 11.00 hasta las 19.59 horas de este domingo.

Ante las altas temperaturas, este sábado el Centro de Emergencias Climáticas para personas sin hogar dio servicio a nueve personas, siete hombres y dos mujeres.

Durante la noche del sábado se han mantenido abiertos los CAES den Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet, trasladan fuentes municipales.