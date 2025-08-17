Se buscan vecinos en este pequeño pueblo a 1 hora de Valencia: hay empleo y casas por 42.000 euros

En pleno corazón del Parque Natural de la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón y a tan solo 1 hora de Valencia, se ubica un precioso y pequeño pueblo entre montañas que busca vecinos.

El privilegiado entorno natural de Alcudia de Veo, lleno de encinas, pinos, alcornoques, ríos y pantanos, hace que junto con sus servicios e infraestructuras sea un lugar perfecto para empezar un nuevo proyecto de vida.

Plataformas como Vente a vivir a un pueblo nacen con el objetivo de combatir la despoblación, sobre todo en municipios del interior.

Situado en La Plana Baixa de Castellón es un destino genial para los amantes de la naturaleza y el senderismo. Tiene menos de 500 habitantes, pero hay oferta de empleo local.

En la localidad, además, se venden casas por 42.000 euros. A falta de varias reformas hay una vivienda rústica de 260 metros cuadrados con cinco habitaciones, un baño y con vistas a la montaña.

La entonces alcaldesa de Alcudia de Veo, María Eugenia Villar, invitó a visitar el pueblo: "Estamos a poco media hora de la capital de provincia. Ofrecemos tranquilidad, naturaleza y aire puro. Es uno de los mayores pulmones de la provincia de Castellón".

Cerca de este municipio se encuentra el paraje de los Órganos de Benitandús, de gran valor paisajístico y geológico, con un pequeño embalse.

Otras opciones naturales que hay en Alcudia de Veo pueden ser las rutas GR 36 o del GR 333, o acercarse a descubrir parajes como la Cueva del Toro y la Charca de Chelva o la Nevera Cuatro Caminos.

"Venirse a vivir a un pueblo significa que puedes alquilar y comprar una casita que esté en mal estado, rehabilitarla. No es un impedimento vivir en un pequeño pueblo y desplazarse para ir a trabajar", dijo la que fue edil antes de esta nueva legislatura. "El 90% de la gente que viene, vuelve", afirmó Villar.