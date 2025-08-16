Llega lo peor de la ola de calor a Valencia: la Aemet prevé temperaturas máximas de 42 grados y eleva a rojo el aviso

Cientos de personas disfrutan de una jornada de altas temperaturas en la playa de las Arenas (Valencia). Efe / Ana Escobar

El calor no da tregua. Y aún queda lo peor. Por lo menos para este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a nivel rojo el aviso por altas temperaturas en todo el litoral de la provincia de Valencia (zonas del interior del litoral), donde se prevén máximas de hasta 42 grados entre las 12 y las 20 horas de este sábado.

Igualmente, sigue vigente el aviso de nivel naranja porque se prevén máximas de hasta 40 grados en el interior y litoral sur de Alicante e interior sur de la provincia de Valencia.

El pronóstico también es de máximas de hasta 39 grados en el litoral norte de Alicante e interior norte de Valencia.

Para este domingo se mantiene el aviso de nivel naranja en el litoral sur de Alicante y todo el interior por máximas de hasta 41 grados.

Las temperaturas en el interior sur de Valencia también podrían alcanzar máximas de 40 grados; 39 en el interior norte y todo el litoral.

Riesgo extremo

El Centro de Coordinación de Emergencias emitió este viernes, festividad de la Virgen de Agosto, una nota informativa en la que recuerda que toda la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo extremo por incendios forestales hasta el lunes 18.

Destacó que durante los próximos días "se podrán alcanzar temperaturas por encima de los 43 grados en algunos puntos del litoral de Valencia".

"Recordamos que estamos en alerta por temperaturas máximas en toda la Comunitat Valenciana", subrayaron en la red social X. En este perfil actualizan en tiempo real los diversos incendios y situaciones de riesgo que se puedan producir.

Entre las recomendaciones de Emergencias destaca una dirigida a la salud de las personas de riesgo. Piden precaución a niños, ancianos y personas enfermas, ya que "el calor extremo puede afectarles especialmente".

En cuanto a los incendios forestales, Emergencias explica que la persistencia de estas condiciones térmicas extremas contribuye a la desecación del combustible forestal, lo que incrementa el riesgo de fuegos.

Por ello, se recomienda extremar la precaución en espacios forestales y se recuerda la prohibición del uso del fuego en esas zonas.

También destaca la petición a los municipios en fiestas la restricción de la actividad de fuegos artificiales por riesgo de fuego en zonas próximas a masa forestal, para así evitar la propagación de incendios forestales.

Vista la situación que está atravesando España con los incendios forestales, advierte del "uso de fuegos artificiales, especialmente en contextos de altas temperaturas, baja humedad y viento, incrementa de forma significativa la probabilidad de incendios forestales y urbanos, así como el riesgo para la seguridad de las personas".

🚨El Centro de Coordinación de Emergencias ha emitido una nota informativa, siguiendo las indicaciones de @proteccioncivil:



➡️Debido a la festividad hoy de la Virgen de Agosto y la celebración de diversas actividades festivas en muchas localidades de la Comunitat Valenciana.… pic.twitter.com/8zirsjV3Hx — Emergències 112CV (@GVA112) August 15, 2025

Por este motivo, recomienda extremar las medidas de seguridad en el uso y manejo (incluida su distribución y venta) de fuegos artificiales, valorando en cada caso la posibilidad de su suspensión, si las condiciones climatológicas y de riesgo de propagación de incendio en distintas zonas del territorio así lo aconsejan.



Además, aconseja limitar la autorización de espectáculos pirotécnicos en periodos declarados de alto o extremo riesgo de incendio forestal, así como coordinar las decisiones con ayuntamientos, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de extinción y autoridades de medio ambiente.



Por último, recomiendan impulsar campañas de concienciación ciudadana, en la que informar de las restricciones, los riesgos asociados y las sanciones en caso de incumplimiento.