Siete medios aéreos movilizados a un incendio provocado por un rayo en el municipio valenciano de Teresa de Cofrentes

Siete medios aéreos y otro de coordinación se han movilizado, junto a unidades terrestres, a un incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia, que ha sido provocado por un rayo, tal y como recoge Efe.

Al lugar del incendio se han desplazado dos unidades terrestres y tres helitransportadas de los Bomberos Forestales de la Generalitat, una autobomba, dos brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y voluntarios de Ayora y de Cofrentes, además de los medios aéreos.

Emergencias de la Generalitat ha informado de la declaración del incendio forestal a las 16 horas de este miércoles.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.