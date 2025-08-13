Gosálbez, portavoz de Vox en Valencia: "Al okupa, patada en el culo y a la calle. La oficina antiokupas es fundamental"

José Gosálbez (Valencia, 1968) se vio empujado a ejercer de portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Valencia de forma abrupta el pasado mes de marzo.

La crisis de Vox tras la marcha de Juanma Badenas y Cecilia Herrero del partido de Santiago Abascal obligó a remodelar el gobierno local, complicó la gobernabilidad a la alcaldesa, María José Catalá, y partió en dos al grupo Vox.

Gosálbez asegura que aquella crisis está superada, que el ejecutivo es estable y augura, incluso, revalidarlo a partir de 2027.

Defiende la necesidad de una oficina antiokupación. "Valencia tiene un problema, por mucho que la izquierda lo niegue", dice.

También subraya la necesidad de no prohibir la concesión de licencias de viviendas de uso turístico sine die. "Prohibir por prohibir, no", señala. Para él, el reto es hacer compatible la existencia de este tipo de alojamientos con que los vecinos no se vean expulsados por esta actividad.

José Gosálbez, antes de la entrevista. Eduardo Manzana

Totalmente. Sánchez es un presidente que no ha llegado casi siquiera a pisar tierra valenciana en aquel momento. Sí que vi al Rey y al president de la Generalitat, Carlos Mazón, que se quedaron en aquella visita recibiendo barro en la cara, incluso.

Y que el Gobierno impidiera que vinieran policías especializados en rescates en riadas me parece de una gravedad extrema. Creo que es vergonzoso que un presidente del Gobierno, ante una situación como esa, mandara ayuda a Marruecos y no a los valencianos. Sánchez abandonó completamente a Valencia y meses después nos ha seguido abandonando .

El Gobierno de Pedro Sánchez descartó otorgar beneficios fiscales a los Gay Games de 2026 por considerarlo un evento que no era "fundamental para el deporte en España". ¿Qué le parece esta resolución? Ustedes han sido muy críticos con los Gay Games.

Bueno, el señor Sánchez sabrá por qué no lo ha aceptado. Habrá que preguntarle a él .

¿Pero usted era partidario de que se concedieran?

Todos los beneficios fiscales para quien quiera venir a invertir en Valencia a través de un evento será bienvenido. Desde luego, nosotros defendemos que la fiscalidad tiene que ser la justa y necesaria.

Ha finalizado la exposición pública de la normativa de pisos turísticos. ¿Le parece lo suficientemente restrictiva? ¿Cuánto ha participado Vox en ella como socio del gobierno?

Lo primero y principal es que la norma cree las condiciones necesarias para que el negocio turístico funcione, pero a su vez que la convivencia con el vecino sea posible. Es decir, los vecinos de Ciutat Vella tienen que seguir viviendo ahí sin que eso se convierta en un parque temático.

En cualquier caso, nosotros, y ya le hablo de Vox, apostamos por una legislación nacional que regule las viviendas de uso turístico para que toda España tengamos una norma común y que aquí cada uno no vaya por libre.

Sí que es importante resaltar que en año y medio la policía local ha incrementado casi un 800% las inspecciones y que se han clausurado en ese mismo año y medio 1.000 pisos turísticos ilegales. Es decir, que actuar se está actuando. Ahora se tiene que regular y hacer compatible ese uso turístico con la vida de los barrios.

Gosálbez durante la entrevista. Eduardo Manzana

Pero a pesar de que se han clausurado en torno a un millar, se cree que hay cerca de 9.000 ilegales actualmente.

Bueno, hemos vivido ocho años de gobierno de izquierdas que ha dejado manga ancha, porque esas cifras no salen de la nada. Eso ocurre después de muchos años de no hacer nada respecto a los pisos turísticos. Ahora se están poniendo medidas de control e inspección, tanto desde la policía local, como desde inspectores de vivienda que se trasladan hasta la vivienda.

El apellido ilegal es muy importante decirlo para que quede bien claro, porque lo que se clausura es lo ilegal. Se tendrán que cerrar todos aquellos que no cumplan con la norma.

"Vetos como tal a la actividad turística no hay que poner. Hay que regularla y dar seguridad jurídica"

Ahora mismo hay una moratoria para no conceder más licencias hasta mayo de 2026. Con las cifras en las que estamos, ¿Vox es partidario de congelarlas sin plazo fijo?

Vetos yo creo que no hay que poner como tal a la actividad turística. Lo que hay que hacer es regularla y dar seguridad jurídica para quien opera en ese sector.

A nivel autonómico, PP y Vox han pactado en los Presupuestos la creación de una oficina antiocupación. En el Ayuntamiento de Valencia se ha puesto en marcha, pero las únicas concejalías implicadas son del PP. ¿Le hubiera gustado participar? ¿Lo ha pedido a la alcaldesa?

Nosotros estamos a favor de que se creen políticas en defensa de la protección de la propiedad. Que esté en manos de PP o de Vox, a mí me da exactamente igual. No somos dos gobiernos. Aquí hay un único gobierno compuesto por dos partidos. La oficina antiokupas depende sobre todo de la concejalía de Policía Local y yo no tengo ningún problema.

La oficina antiokupas es fundamental a nivel local, tanto para asesorar a vecinos como a comunidades de propietarios que detectan un caso de ocupación de vivienda para que se pueda actuar de manera inmediata. .

La postura de Vox en esto es muy clara y ya lo resumió nuestro presidente nacional, Santiago Abascal. Al okupa, patada en el culo y a la calle. Más claro, agua. Hay que proteger sí o sí la propiedad privada, porque es sagrada. La izquierda dice que no existe tal problema, y sí que lo hay.

La plaza del Ayuntamiento es uno de los grandes proyectos pero no podrá reformarse por completo antes de 2027. ¿Usted comparte que se haga por fases aunque eso conlleve no poder "vender" la reforma completa de cara a las próximas elecciones?

El señor Joan Ribó hizo lo que hizo, una prerreforma chapucera donde las haya, donde se colocaron unos maceteros en forma de tubos de hormigón a casi a 1.000 euros cada uno. Aquello fue una auténtica chapuza y evidentemente eso no puede seguir ahí. Yo estoy de acuerdo en que la plaza se reforme y que haya una mayor peatonalización,pero siempre respetando tanto a los vecinos como a los trabajadores de la zona. Cuando se peatonalizó el entorno del Mercado Central, los vecinos se quejaban constantemente, sobre todo gente mayor que venía todos los días, de que ya no podían llegar en transporte público. Con Ribó la movilidad era imposible. Esa situación yo creo que se debe ir revirtiendo. Se hará por fases, se mantendrán elementos importantes como la estatua de Francesc de Vinatea y se hará bien como la plaza principal que es de la ciudad. El portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde de Valencia, José Gosálbez. Eduardo Manzana ¿Cree que se ha demorado la reforma? Cuando uno ha hecho ya una cosa y mira atrás, siempre se da cuenta que podía haberlo hecho de una forma más ágil y mejor. Hacer autocrítica es bueno para mejorar. ¿Se podía haber hecho más rápido? Pues probablemente sí. Pero yo, viendo cómo funciona la administración por dentro, que es una es una maquinaria pesada, también creo que ha tenido los tiempos que debe tener un proyecto de esa envergadura. "La liquidación de Valencia Activa no tiene en absoluto relación con la entrada de la UCO en el Ayuntamiento de Valencia"

Usted anunció la liquidación de la fundación Valencia Activa. ¿Qué coste tendrá?

No lo sé porque eso está en periodo de liquidación. Está el liquidador trabajando en ello. Lo que sí sé es que va a suponer un beneficio real en el día a día de los valencianos porque cuando vengan al Ayuntamiento para hacer una consulta sobre empleo o emprendimiento van a saber dónde tienen que ir.

Valencia Activa realmente fue creada en el 2005 con un buen fin que era el Pacto por el Empleo. Pero con los años ese objeto fue prostituido y se dedicó a otras facetas que ya se gestionaban desde otros servicios públicos, según recogen los informes de la asesoría jurídica municipal. Y por tanto nosotros decidimos acometer esa remodelación del sector público local.

Lo primero que se ha tocado es Valencia Activa y acoger en la plantilla del propio Ayuntamiento a los 22 trabajadores, que se incorporarán al servicio de Empleo y Emprendimiento seguramente. Y lo que se va a ahorrar son los tres puestos de libre designación que tenía la fundación: el director y dos subdirectores. Creo que es una decisión positiva para la organización.

Ha dicho que es la primera, pero ¿eso quiere decir que habrá más empresas que se liquidarán?

Sí, hay acordada ya además en Junta de Gobierno, si no recuerdo mal, en la última junta de gobierno se acordó ya la la fusión de la Fundación Clima y Energía y el organismo autónomo CMAS.

Ha mencionado que el personal de Valencia Activa se incorporará al Ayuntamiento. Usted dio como fecha el 1 de septiembre. ¿Se cumplirán finalmente esos plazos?

Después de hablar con el servicio de personal nos iremos al 1 de octubre, un mes después. Pero no hay ningún problema porque ellos seguirán trabajando en la fundación mientras tanto.

La liquidación se va a producir justo después de que la UCO entrara al Ayuntamiento a requerir unos contratos de la fundación . ¿Ha tenido algo que ver?

No hay ningún tipo de relación entre la entrada de la UCO en la fundación y la extinción y disolución de la misma. Absolutamente ninguna relación. Además, entró a pedir documentación desde el año 2021, cuando ni siquiera gobernábamos.

Si la UCO o un juzgado en cualquier momento pide información, se le dará porque estará en poder del Ayuntamiento. Lógicamente, los expedientes administrativos se mantienen, siguen estando en sus armarios y discos duros.

Gosálbez posa antes de la entrevista en las dependencias del Ayuntamiento de Valencia. Eduardo Manzana

El Ayuntamiento ha impulsado la candidatura de l'Albufera para ser declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO, una figura que busca el equilibrio entre la conservación del entorno y la actividad humana. ¿Qué beneficios concretos espera obtener el parque natural si finalmente se logra este reconocimiento?

La iniciativa, que nace en la delegación de Devesa Albufera, consiguió algo histórico, que fue reunir a los 13 ayuntamientos ribereños del lago, algo que no se había conseguido antes en ninguna otra ocasión.

Creo que se va a poner en valor todo lo que allí tenemos sin poner ninguna cortapisa a las actividades humanas que se desarrollan en ese espacio , que es algo que preocupa mucho a los pescadores, cazadores o agricultores... Ahora mismo se está trabajando en ello desde todas las oficinas del Ayuntamiento y yo espero que durante el año 2026 tengamos buenas noticias .