Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia

Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes tras ser atropellada por una ambulancia que circulaba por el centro de Valencia.

El suceso ha tenido lugar en el giro de la calle Xàtiva hacia la calle San Vicente, a la altura del cruce con la plaza de San Agustín, punto en el que hace precisamente un año murió atropellada una mujer de 70 años, según indican fuentes municipales.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Valencia, que han abierto un atestado policial e investigan los hechos.

Por su parte, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado varias unidades del SAMU para asistir a la menor, que presentaba heridas de gravedad.

La niña de seis años de edad no ha podido sobrevivir a las graves lesiones causadas por el atropello y ha fallecido durante el traslado al Hospital La Fe de Valencia, donde se ha confirmado su muerte.

Por el momento, se desconocen los detalles que han provocado el incidente, aunque las primeras informaciones apuntan a que la menor habría sido atropellada por una ambulancia privada, tal como ha avanzado Levante-EMV.

La principal hipótesis que se baraja es que habría cruzado la carretera cuando el semáforo todavía estaba en rojo y la ambulancia, que realizaba un giro desde la calle Xàtiva hasta la de San Vicente, no habría podido esquivarla.

