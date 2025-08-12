Medio millar de pisos okupados, a la venta en Valencia desde 30.000 euros: "No se sabe el estado de la vivienda"

Cientos de ofertas inundan plataformas de venta y alquiler de pisos como Idealista. Inmuebles de todos los tamaños, características y precios se ofrecen para comprar en Valencia. Pero algunos de ellos tienen una particularidad extra: están okupados.

El portal Idealista muestra las cerca de 50 ofertas para comprar pisos que actualmente están habitados por inquilinos de manera ilegal, aunque son muchas más. Todas ellas coinciden en una cosa: "No se conoce el estado actual de la vivienda".

Están distribuidas por todo tipo de barrios, desde los que están considerados como más humildes hasta los más céntricos de la ciudad. Por ello, los precios de una vivienda okupada oscilan entre los 30.000 y los 400.000 euros.

Con un sencillo filtro se pueden identificar estas viviendas en la web de Idealista. Basta con leer otras ofertas para darse cuenta de que existen muchas más, aunque los vendedores prefieren no identificarlas como tal.

El piso más barato de Valencia cuesta 30.000 euros. En teoría se trata de un piso de 62 metros cuadrados distribuido en salón-comedor, tres dormitorios, cocina, cuarto de baño y un pequeño recibidor.

En teoría porque, como se detalla en la propia oferta del inmueble, "la distribución de la vivienda es orientativa y no ha podido ser comprobada".

Sí que se conoce que se trata de una tercera planta en un bloque de viviendas sin ascensor, y tiene orientación exterior.

La oferta publicada incluye tan solo dos fotografías. Una de ellas es de una habitación del inmueble. La otra, de la calle en la que se encuentra: calle del Padre Pedro Velasco.

El piso okupado más caro de Valencia cuesta bastante más: 400.000 euros. Está ubicado en la avenida Cortes Valencianas, en el barrio de Sant Pau, una zona relativamente nueva de la ciudad que triunfa por tener los edificios residenciales más altos.

El inmueble, de 100 metros cuadrados, consta de tres habitaciones y dos baños. Tiene una superficie construida de 100 metros cuadrados y una terraza de seis metros cuadrados.

Según detalla la agencia inmobiliaria Best Broker Real State, dueña del piso okupado, se trata de una vivienda exterior con orientación sur-oeste "con una buena distribución". Consta de una terraza en el comedor, cocina con galería y todas las habitaciones son exteriores.

A nivel de calidades, la oferta habla de mármol, ventanas de aluminio con doble acristalamiento, puertas de roble, armarios empotrados, paredes lisas y aire acondicionado por conductos.

Además, el edificio, que se construyó en el año 2002, dispone de ascensor a cota cero, piscina comunitaria en la terraza de la finca y zona de solárium.