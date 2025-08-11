Una turista americana visita Valencia y alucina con lo que se encuentra: "Es la ciudad más infravalorada del mundo"

"Cada vez que doy una vuelta por la ciudad recuerdo lo espectacularmente increíble que es este sitio". Lo afirma Brittnee Dawley en su cuenta de Tiktok. Es una turista americana que se mudó a España hace solo unos meses y alucina completamente con la belleza de la ciudad y todo lo que esconde.

"Me estás bromeando, es la ciudad más infravalorada del mundo", asegura Dawley. La mujer se encuentra en la plaza del Ayuntamiento. En el vídeo graba los edificios que se emplazan en este lugar. Entre ellos se puede observar el Palacio de Comunicaciones (o Edificio de Correos) o la Casa Consistorial, sede del Ayuntamiento de Valencia.

Durante su estancia en la ciudad también ha publicado vídeos en redes sociales en los que prueba dulces y productos de la Terreta, y en los que queda completamente sorprendida por la variedad y la calidad de todo lo que tiene la capital.

Tiene 31 años y su objetivo es aprender el español. Para ello, vendió todo lo que tenía en propiedad, desde su casa, su coche y hasta su negocio. "Ahora, puedo pasar mis fines de semana en la playa mientras mi sistema nervioso por fin se calma", publicó en redes sociales.

Donde se sitúa Brittnee Dawley es la plaza del Ayuntamiento, nombre que recibe una de las plazas más importantes y céntricas de la ciudad de Valencia. Se caracteriza por la presencia de edificios, la mayoría de ellos de estilo ecléctico y racionalista, levantados durante la primera mitad del siglo XX.

Destaca también su fuente de traza circular y la escultura homenaje al jurat en cap de la ciudad a principios del siglo XIV, Francesc de Vinatea.

En medio de la plaza se encuentran los tradicionales puestos de venta de flores alrededor de un amplio espacio llano donde se 'disparan' las tradicionales mascletàs cada año durante las Fallas.

Entre 1933 y 1960, recorrer la plaza del Ayuntamiento de Valencia implicaba adentrarse en un terreno irregular: barandillas y escaleras de piedra, farolas ornamentadas y fuentes cuyo estilo recordaba más a las calles de Roma que al corazón del cap i casal.

Los puestos de flores se encontraban fuera de la vista del público, pero existían en una galería subterránea que generaba discrepancias entre los comerciantes.

Imagen de la actual Plaza del Ayuntamiento. EE

El centro de la ciudad fue diseñado por Javier Goerlich Lleó, arquitecto mayor del consistorio entre 1931 y 1956. Conocida como la 'tortada de Goerlich', la idea de la época era hacer de la que llamada por aquel entonces plaza Emilio Castelar un centro de actividad comercial y tránsito, al igual que la plaza de la Reina.

Este polémico entramado apenas duró tres décadas. En 1961 se certificó su demolición cuando la plaza ya había tomado el nombre del Caudillo.

Goerlich proyectó en la ciudad más de 600 edificios. Todavía a día de hoy se pueden observar el Teatro Talía, el Cine Metropol o el mercado de Abastos, entre otros.

Remodelación por fases

Lejos de este diseño, la plaza del Ayuntamiento volverá a remodelarse. La Junta de Gobierno Local adjudicó el pasado junio contrato para la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de reurbanización.

Tal como estaba previsto en el concurso de ideas convocado en su día por el propio consistorio, el contrato fue adjudicado a los ganadores de dicho concurso, Miguel del Rey y Juan Ignacio Fuster, constituidos en la UTE (Unión Temporal de Empresas) MDR+JIF-PAV.

El importe aprobado por la Junta de Gobierno asciende a 559.988 euros, y el plazo de ejecución previsto es de 30 meses, seis para la redacción del proyecto y 24 para la dirección de las obras, aunque se prevén plazos parciales en su desarrollo.

Proyecto 'Re-Natura', 'render' de la remodelación de la Plaza del Ayuntamiento. EE

El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, dio a conocer este acuerdo de la Junta, que supone un paso adelante en la renovación de la principal plaza de la ciudad y su adecuación a las necesidades de la ciudadanía.

"Seguimos dando pasos firmes para tener la plaza del Ayuntamiento como una plaza emblemática, digna para lo que, desde luego, merecen los valencianos, acorde a una capital europea y acorde a la tercera capital de España", subrayó el portavoz.

El equipo de arquitectos constituido por los profesionales Miguel del Rey e Ignacio Fuster fue el ganador del concurso de ideas de 2022 para remodelar la plaza, con su propuesta titulada Re-Natura.

De esta manera, la reurbanización de la plaza se llevará a cabo por fases, aseguró el portavoz municipal, quien defendió la necesidad de "compatibilizar la reforma y dignificación de la plaza con el mantenimiento de su actividad".