Los residuos de la dana llegan a Alicante y Murcia: los vertederos de la provincia de Valencia están colapsados

La dana del pasado 29 de octubre generó a su paso más de 800.000 toneladas de residuos (sin contar vehículos). Las cifras ponen de manifiesto la magnitud de la catástrofe, que obligó al Gobierno valenciano a poner en marcha un plan de choque para su retirada.

Una hoja de ruta que incluye el desvío de parte de esta basura a otras provincias y comunidades autónomas ante el colapso de los vertederos de la provincia de Valencia. En concreto, a Alicante y la Región de Murcia.

En el primer caso, un importante número de residuos han acabado depositándose en los vertederos de Xixona y Villena. Mientras que Murcia habría recibido 45.000 toneladas en el CRT de Cañada Hermosa.

La cantidad de residuos retirados equivale al 10% de lo que genera España a lo largo del año y multiplica por cuatro la media anual que suele producir la Comunitat Valenciana, 180.000.

Un volumen que ha sido inabarcable para la provincia de Valencia, donde actualmente hay activos cuatro vertederos de residuos sólidos urbanos e industriales. Estos se encuentran en los municipios de Algimia, Dos Aguas, Caudete y Pedralba.

Con todo, los residuos de la dana han tenido que derivarse también a otros situados en diferentes puntos del territorio: Alicante, El Campello, Xixona, Elche, Novelda, Monòver, Villena, Onda y Cervera del Maestrat.

Pero también han viajado a Murcia. Según explican desde el Gobierno valenciano, el hecho de haber tenido que optar por distribuir los residuos en otros puntos de la geografía valenciana y Murcia no obedece estricta y técnicamente a que no "cabe" más basura, sino al proceso de tratamiento que esta recibe en los vertederos.

El depósito de residuos en los vertederos se produce en diferentes fases. En primer lugar, se somete a distintos tratamientos con el objetivo de intentar recuperar la mayor parte del material que sea reutilizable, dado que el 100% no se puede reciclar.

Una vez no puede recuperarse más producto, los restos se depositan en las instalaciones en lo que se denomina "celdas". Espacios que en el caso de Valencia han quedado cubiertos y que ha motivado el traslado de residuos a diferentes municipios y regiones.

15.000 toneladas al día

A lo largo de estos meses, el programa puesto en marcha por la Conselleria de Medio Ambiente de Vicente Martínez Mus ha permitido evacuar una media de 15.000 toneladas al día, mediante viajes a los Puntos de Acopio Local que se crearon a raíz de la riada para poder acumular en ellos los restos.

Más tarde, estos residuos viajaban a los denominados Puntos de Transferencia, donde se realizó el primer tratamiento, que incluía desde la trituración, hasta separación de metales, colchones, almohadas y miles de camas que arrastraron las aguas por el curso del Magro y el barranco del Poyo.

De los tres abiertos, la Generalitat ya ha clausurado dos: el primero, el de Catarroja, municipio ubicado en la zona cero de la dana y la segunda localidad donde se produjeron más muertes. El segundo, el de Picassent.

Este fue el que más residuos albergó: recibió más de 150 viajes de vehículos de la Unidad Militar de Emergencias, y otros 9.300 de la empresa Tragsa y ayuntamientos para retirar 331.000 toneladas de residuos. Es decir, cerca del 40% del total fueron a parar allí.

Desde la Conselleria de Mus explican que la gestión de residuos ha supuesto, sin duda, "el mayor desafío importante después de un desastre natural" como fue la dana del pasado 29 de octubre.

De hecho, ha supuesto la tramitación del mayor contrato que ha realizado la Generalitat Valenciana por la riada con una inversión de casi 180 millones de euros.