El Gobierno valenciano estudia enviar SMS masivos con el nivel de alerta por calor desde el próximo verano

Bañistas en la playa de las Arenas este jueves en Valencia. Efe/ Ana Escobar

La Conselleria de Sanidad estudia enviar SMS a toda la población en la que se informe del nivel de riesgo por altas temperaturas y con consejos sobre cómo protegerse del calor a partir del próximo verano.

De esta manera, los ciudadanos pueden disponer de la información de una forma "más fácil, cómoda y directa". En lo que va de año, cinco personas han muerto por golpes de calor en la Comunitat Valenciana.

Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en una visita al centro de salud de Almàssera.

Al respecto, ha señalado que se estudia de "una forma muy seria" implantar esta medida a partir de la próxima campaña porque evitar los graves efectos derivados de las altas temperaturas es "una cuestión de concienciación".

"Tenemos que asumir todas nuestras responsabilidades", ha recalcado. Por el momento, ha recordado que la Conselleria ha puesto en marcha la campaña Combatir el calor extremo está en tu mano.

El objetivo es concienciar a la población sobre los riesgos del calor extremo y ofrecer recomendaciones para proteger la salud durante los meses más calurosos del año. Está dirigida especialmente a las personas vulnerables como son mayores, menores y personas con enfermedades que puedan agravarse con el calor.

"Es una campaña donde se promueven conductas saludables para evitar los golpes de calor con mensajes sencillos y fácilmente comprensibles", ha recalcado.

Entre ellas están el evitar salir durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, ponerse a la sombra o usar ropa transpirable y de colores claros.

La campaña también pone el foco en la importancia de reconocer a tiempo los signos de un golpe de calor -mareos, debilidad, dolor de cabeza, piel caliente y enrojecida o confusión-. "En este caso hay que acudir rápidamente al centro sanitario más próximo", ha dicho.

Del mismo modo, ha destacado que desde el pasado 15 de mayo la Dirección General de Salud Pública tiene activo el Programa de Prevención y Atención a los Problemas de Salud derivados de las Altas Temperaturas en la Comunitat Valenciana.

Diariamente elabora un mapa sobre el nivel de riesgo en cada zona que se puede consultar en la página web de la conselleria y en redes sociales.

Plan de refuerzos

Marciano Gómez ha destacado que para el próximo verano se ha previsto un presupuesto de 82,5 millones de euros para cubrir la asistencia sanitaria durante la época estival.

"Entre el refuerzo de centros de salud y consultorios auxiliares se cuenta con 99 centros de salud y consultorios frente a los 66 de hace dos años", ha recalcado.

Al respecto, ha señalado: "Todos los veranos tenemos cierta sobrecarga que es inherente al descanso legítimo que tienen nuestros puestos profesionales". Al mismo tiempo ha afirmado que estos datos "demuestran nuestra voluntad de querer sustituirlos".

No obstante, ha apuntado que "lamentablemente no hay personal sanitario suficiente en la sanidad pública española".

"Nosotros cumplimos con nuestros deberes, pero lamentablemente el ministerio no ayuda lo que tiene que ayudar, puesto que la responsabilidad de la formación sanitaria especializada es de ellos", ha apostillado.