Estabilizado el incendio forestal de la zona del Pico del Tejo, situado entre Siete Aguas y Requena (Valencia)

El riesgo extremo de incendios previsto para este lunes en el sur de Castellón y el norte de Valencia ha causado un incendio forestal en la zona del Pico del Tejo, uno de los parajes senderistas más frecuentados de la provincia.

El fuego se declaró en torno a las 16:00 horas cuando un rayo de una tormenta seca ha provocado el fuego, tal y como ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ya se encuentra estabilizado.

Así lo ha comunicado el servicio de Bomberos de la Diputación de Alicante.

Tras su inicio, la su proximidad al aeródromo, el Centro de Coordinación de Emergencias ha activado la situación 1 del Plan Especial frente a Incendios Forestales (PEIF), debido a la posible afección a bienes no forestales.

Según ha detallado Emergencias de la Generalitat, en las tareas de extinción participan dos medios aéreos, una unidad terrestre y otra helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, una autobomba, un agente medioambiental, voluntarios de Sinarcas y una brigada forestal del Consorcio Provincial de Bomberos.

