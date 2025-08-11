Ahora es oficial: Este es el próximo puente que se celebrará en la Comunitat Valenciana con 3 días de fiesta

Las vacaciones están llegando a la recta final para muchos valencianos que ven cómo tienen que regresar a sus puestos de trabajo casi de inmediato. Pero, para todos los que se les hayan hecho cortas esas semanas de descanso, llegan nuevos festivos a la Comunitat.

El próximo día de fiesta llega esta semana de agosto, coincidiendo con el inicio de la nueva quincena y dejará tres días seguidos de descanso para todos los trabajadores.

Y es que este 15 de agosto es uno de los festivos más arraigados en la Comunitat Valenciana y en toda España, ya que también se celebrará en el resto de autonomías, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En esta fecha se celebra la Asunción de la Virgen María, dogma proclamado por el Papa Pío XII en 1950, que sostiene que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma.

Se trata de un festivo de carácter nacional y no sustituible, por lo que ninguna comunidad autónoma puede moverlo a otra fecha.

Para este año, después de mucho tiempo, el festivo volverá a caer en viernes, lo que brindará a la población un puente de tres días.

En la Comunitat Valenciana, la conmemoración adquiere un matiz especial gracias a la combinación de devoción religiosa y manifestaciones culturales únicas. En Valencia, la Catedral acoge la “Solemnidad de la Asunción”, con una procesión documentada desde 1352, la más antigua de la Archidiócesis.

En Elche, la noche del 14 da paso a la Nit de la Roà, en la que miles de personas recorren el casco histórico con cirios encendidos, preludio de la representación del Misteri d’Elx, una joya del teatro sacro declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Otras localidades

En Bétera, la Festa de les Alfàbegues inunda las calles de color y aroma con gigantescas plantas de albahaca en procesión, acompañadas de la vibrante Nit dels Coets, un espectáculo pirotécnico que se prolonga hasta la madrugada.

En Polop de la Marina, las Festes del Porrat llenan las calles de música, procesiones y actos populares, mientras que en Villena la Parroquia de Santa María organiza desde principios de mes una novena que culmina el 15 con celebraciones religiosas y procesiones en honor a la Virgen de la Asunción.

La jornada del 15 de agosto en la Comunitat Valenciana es, por tanto, mucho más que un festivo nacional, ya que supone una expresión de tradición y cultura, ofreciendo una experiencia que une a vecinos y visitantes.

Festivos nacionales

Después del 15 de agosto, no habrá más festivos de ámbito nacional hasta el mes de octubre, cuando llegue el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre de 2025, que este año coincidirá en domingo.

Además, a nivel regional, el 9 de octubre se conmemorará el Día de la Comunitat Valenciana, un festivo de marcado carácter local y de gran celebración.