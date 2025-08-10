Un nuevo plan de gestión de residuos reforzará la limpieza en las zonas afectadas por la dana

La Generalitat refuerza su implicación en la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones del pasado octubre.

El president, Carlos Mazón, ha presentado un nuevo plan para apoyar a los ayuntamientos en la retirada de los escombros generados por las obras de reconstrucción.

La iniciativa arranca con un requerimiento a los municipios damnificados para que detallen los lugares donde se acumulan estos residuos, en su mayoría procedentes de trabajos de rehabilitación.

Muchos de ellos se localizan en los mismos puntos donde, en las semanas posteriores a las riadas, se almacenaron enseres y voluminosos que ya fueron retirados en la primera fase de limpieza.

Mazón ha recordado que esta actuación complementa el plan de choque inicial, con el que la Generalitat gestionó más de 800.000 toneladas de restos: desde muebles y enseres cubiertos de barro hasta vehículos siniestrados y lodos.

Todo ello, residuos domésticos de competencia municipal que el Consell asumió para acelerar el proceso de recuperación

Una vez finalizada la extracción de residuos de los Puntos de Acopio Local de los municipios, estos espacios fueron cerraron y los residuos trasladados a los puntos de transferencia previos a los vertederos.

Ahora, ha señalado el president, “han vuelto a ser llenados y varios municipios han solicitado a la Generalitat apoyo para la eliminación de nuevos acopios de escombros que se han ido generando en obras menores de demolición y construcción”.

El president ha aclarado que, aunque que la gestión de estos residuos domésticos corresponde a las entidades locales conforme a la normativa vigente, el compromiso del Consell es continuar apoyando y ayudando en la reconstrucción de los municipios afectados.

En este sentido, ha apuntado que “atenderemos estas peticiones con el objetivo de dejar las parcelas libres y facilitar que, en el futuro, puedan volver a gestionarse siguiendo los cauces habituales”.

Para ello, desde la Generalitat se ha solicitado a los consistorios que formalicen las peticiones de ayuda, especificando las ubicaciones donde se han acumulado los escombros, con el fin de coordinar su retirada de manera eficaz.

Plan de choque inicial

Las inundaciones produjeron más de 800.000 toneladas de residuos, el equivalente a los residuos urbanos de todo un año en la Comunitat Valenciana o el 11 % del total anual generado en España.

Para abordar esta situación, ha recordado el president, desde la Generalitat “activamos un plan de choque para retirar los residuos de las zonas urbanas, trasladarlos a los puntos de transferencia habilitados y reducir su impacto ambiental y sanitario en un programa dotado con casi 180 millones de euros”.