Dos fallecidos tras el accidente de una avioneta en la zona del Pontón en Requena Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Dos personas han perdido la vida este sábado en un accidente de avioneta registrado en la zona del Pontón de Requena (Valencia), a la altura del kilómetro 443 de la N-332.

El siniestro ha provocado un incendio en el lugar, que ya ha sido sofocado por los servicios de emergencia, según afirman desde Europa Press.

El aviso se ha recibido en torno a las 11.25 horas, lo que ha activado un amplio despliegue integrado por una dotación de bomberos y un sargento del parque de Requena, un coordinador forestal y un oficial del Consorcio Provincial, así como una unidad de bomberos forestales de la Generalitat y una autobomba.

También han intervenido efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y una ambulancia SAMU.

Fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han señalado que, a su llegada, el equipo médico del SAMU únicamente ha podido certificar el fallecimiento de los dos ocupantes.

Una vez controlado el fuego, el dispositivo de bomberos se ha retirado del lugar, quedando la investigación en manos de la Guardia Civil.