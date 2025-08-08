El excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel, ingresado en el hospital tras un intento de suicidio

El excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, ha sido ingresado en un Hospital de Llíria tras haber intentado quitarse la vida.

Los hechos han ocurrido este viernes a primera hora de la mañana en el municipio valenciano de la Eliana, donde actualmente tiene su residencia el también ex responsable de Emergencias en el Gobierno del Botánico.

El Consorcio de Bomberos ha recibido un aviso a las 8:48 horas, y hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una dotación y un sargento, junto al resto de servicios de emergencias.

Según publica el diario Levante EMV, un vecino habría localizado al ex alto cargo del Gobierno en las inmediaciones del cementerio municipal y ha llamado al 112 para que se desplazaran a socorrerle. Minutos después Ángel ha tenido que ser trasladado al hospital, donde permanece ingresado acompañado de su familia y allegados.

Poco después de trascender la noticia, la ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha publicado un mensaje en su perfil de la red social X: "En estado de shock y rotos de dolor por el estado de Jose María Ángel. Todo mi cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso".

"José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", añadía la también secretaria general de los socialistas valencianos. Morant nombró el pasado mes de febrero a Ángel presidente de la federación valenciana del PSOE.

También el Gobierno valenciano ha emitido un comunicado para desearle una "pronta recuperación" y agradecer a los servicios sanitarios y bomberos su "rápida actuación".

Ángel había presentado su dimisión de este cargo el pasado 31 de julio después de conocerse que la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, investigaba si accedió a su plaza de funcionario en la Diputación de Valencia gracias a un título universitario "presuntamente falso".

La investigación comenzó tras una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude, que abrió un expediente, para determinar si lo denunciado era cierto. A raíz de ello, comenzó a analizar la "posible falsedad documental" del "título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía (sección bibliotecas)" de la Universitat de València.

Las conclusiones de la investigación, iniciada en abril tras una denuncia anónima fueron que "el señor Ángel Batalla no finalizó sus estudios universitarios en la Universidad de Valencia".

Con este telón de fondo, la policía judicial, concretamente la Unidad de Delitos Económicos, se presentó en las dependencias de la Diputación de Valencia el pasado 2 de julio para recabar toda la información del expediente.

Por su parte, el alto comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana defendió la legalidad en el acceso a su plaza de funcionario en 1983 y su posterior promoción interna en 1986. Sin embargo, no explicó la procedencia del título falso.

Tras advertir que emprendería acciones "administrativas y legales" para defender su derecho al honor y "la verdad", presentó su dimisión.

