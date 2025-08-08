Borja Sanjuán, portavoz del PSOE en Valencia: "El caso del título no debería empañar la trayectoria del comisionado"

A pesar de su corta edad, su trayectoria es dilatada. Borja Sanjuán (València, 1992) asesoró al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, tras su llegada a la Presidencia del Gobierno valenciano, ocupó el octavo lugar en las listas del PSOE para las elecciones municipales de 2019, y apenas un año después se convirtió en concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valencia tras el fallecimiento del anterior concejal del ramo, el también socialista Ramón Vilar.

Graduado en Derecho, Economía y Políticas, es el actual portavoz del grupo Socialista en el consistorio de la capital del Turia, donde ejerce de principal azote al gobierno de coalición de PP y Vox que lidera María José Catalá, pero también desde el pasado 29 de octubre al gobierno de la Generalitat de Carlos Mazón por su gestión de la dana.

A su juicio, hasta que el jefe del Consell no abandone el cargo "no se recuperará la normalidad institucional", si bien reconoce que las relaciones entre la administración central y la autonómica "debería ser más fluida" después de todo lo ocurrido.

Una distancia entre gobiernos que no ha hecho más que aumentar todavía más tras la negociación de una financiación singular para Cataluña o la no aprobación del FLA extraordinario por primera vez en 12 años y en pleno contexto postdana.

En plena crisis sobre los títulos de diferentes cargos públicos y que también se ha cobrado la dimisión del comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Sanjuán tiene su opinión al respecto: "Hay trayectorias vitales que justifican una trayectoria política y no tienen porqué tener que ver con un título". Eso sí, reivindica que "todo el mundo tenga el deber de transparencia".

El portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, en la puerta de los grupos municipales del Ayuntamiento de Valencia. Kike Taberner

Han pasado ya más de 9 meses desde la dana. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, dijo que el Gobierno había dado un portazo institucional a Valencia. ¿Lo comparte?

María José Catalá es una persona que lleva desde el primer día avalando a un señor que mientras se estaban ahogando 228 personas él estaba de comida en El Ventorro incumpliendo su obligación de avisar a la población. A partir de ahí, toda la credibilidad de María José Catalá en este tema.

Precisamente a ella se le cuestionó desde el entorno de Mazón por no haberle apoyado desde el inicio...

Pero ella tiene una responsabilidad como alcaldesa. Al final una cosa es que ella haya variado su posicionamiento interno en función de lo que pensaba que le iba a ir mejor a ella en el futuro. Y otra cosa es que ella como alcaldesa de uno de los municipios con más víctimas mortales haya incumplido su obligación de pedirle responsabilidades al presidente de la Generalitat.

El sindicato Jupol denunció que Interior no dejó venir a policías que acababan de hacer cursos de riadas. En particular a su Unidad de Subsuelo. ¿Ha pedido su partido explicaciones al ministro de Interior?

Yo desconozco lo que lo que haya dicho este sindicato de policía, pero tiendo a desconfiar de determinadas cosas en función de si son de determinadas fuentes.

"El debate sobre los títulos que estamos llevando deja fuera de la representación política a mucha gente que probablemente haría una gran labor"

El comisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel dimitió hace unos días tras la polémica de su título falso. El PP pide que haga lo mismo la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé. ¿Usted cree que debería hacerlo? ¿Qué le ha parecido este escándalo?

El Partido Popular está muy preocupado por su propia situación y trata de alguna manera de generar un efecto espejo sobre la situación de los demás. Yo creo que el tema que tiene que ver con las titulaciones se está llevando a un punto de debate que creo que no es el adecuado.

Yo soy un grandísimo defensor de la formación universidad, de hecho soy profesor en la universidad. Pero creo que lo que estamos obviando es que la gente tiene que tener trayectorias vitales que sean defendibles políticamente. Y hay veces que la manera de simplificar todo eso es un currículum y un título, pero otras veces no.

Algunas de las personas que más valoro en política no tienen ninguna titulación académica porque su trayectoria vital y su historia no se lo ha permitido. Y eso no les tiene que hacer bajar nunca la cabeza.

Otra cosa es que todo el mundo tiene que estar dispuesto en un ejercicio de transparencia a ser capaz de defender su propia trayectoria, hacerlo en voz alta y sentirte orgullosa de las decisiones que ha tomado. Incluso a rectificar decisiones erróneas que haya podido tomar en algún momento, que todo el mundo las habremos tomado.

Pero yo creo que este debate que estamos llevando deja fuera de la representación política a mucha gente que probablemente haría una gran labor. Yo doy clase de ciencia política en la universidad y hay una de las cosas que tratamos, que es si hace falta o hay alguna titulación que te prepare para ser político. Y yo siempre trato de explicar que no.

Borja Sanjuán durante la entrevista. Kike Taberner

Ese argumento es el que ha defendido más o menos la ministra de Universidades, Diana Morant. ¿Puede hacer esa defensa una ministra de Universidades?

Probablemente la universidad sea mi sitio en el mundo y yo valoro mucho lo que significa. Cuanto más porcentaje de personas se permiten ir a la universidad, mejor será la sociedad. No porque tenga más títulos, sino porque yo entiendo la universidad como un espacio de conciencia. Y eso da igual que lo acredites con un título o no, pero la universidad te enseña a pensar.

Lo que creo que está intentando en este caso decir la ministra es que hay trayectorias vitales que justifican una trayectoria política y no tienen por qué tener que ver con un título. Eso no quita que todo el mundo tenga el deber de transparencia.

Yo tengo tres carreras universitarias, pero porque me ha permitido la vida tenerlas. No soy ni mejor ni peor que personas de mi familia que antes que yo no pudieron ir a la universidad porque tuvieron que trabajar desde muy jóvenes.

Una de las personas que más admiro en esta vida es mi abuela, que se vino de niña a servir a una casa en Valencia porque tenía que huir de la misería del campo. Nunca ha estudiado una carrera. Académicamente no te podría acreditar ningún título, y creo que tiene más valor y más esfuerzo lo que ha hecho ella de lo que he hecho yo.

"José María Ángel siempre me ha parecido muy competente. Incluso aunque una persona se haya podido equivocar de una forma tan grave como esa, su trayectoria política no debería quedar empañada"

Independientemente de todo lo que plantea, la cuestión es que nadie ha podido explicar, ni siquiera él mismo, la procedencia del título falso y por qué está en su expediente...

Lo único que conozco de José María Ángel es lo que he podido conocer de él en la trayectoria política y en sus responsabilidades. Y he de decir que es una persona que siempre me ha parecido muy competente.

Cuando se produjo el cambio de Gobierno, el Partido Popular lo mantuvo unos meses en su cargo porque se entendía que era un buen responsable y una persona muy capacitada para llevar adelante las Emergencias y evitar que hubiera problemas en la transición en ese espacio temporal que se considera crítico, el verano.

Y ahora las mismas personas que lo mantuvieron le vilipendian. Creo que a lo mejor hay un punto de sobreactuación por parte del Partido Popular. Él en todo caso tendrá que explicarlo y, si es así, es injustificable. Pero yo creo que hay que separar las dos cosas.

Incluso, aunque una persona se ha podido equivocar en su vida de una forma tan grave como esa, una cosa no tendría que ver con la otra. Y creo que su trayectoria política y como responsable público no debería quedar empañada por eso. Ahora bien, es evidente que el Partido Popular ahora está intentando alejar las propias responsabilidades tratando de generar la duda sobre la ética de otros.

"Los impuestos son civilidad. Significan que si hay una catástrofe como la dana puedan llegar las ayudas que están llegando"

El Gobierno y la Generalitat han entrado en una dinámica de guerra de cifras con las ayudas de la dana. Incluso, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé reivindicó el "liderazgo" del Ejecutivo central en las ayudas. La patronal afea que el Gobierno lucrándose con el IVA...

Me parece que se está haciendo un juego muy peligroso con todo lo que tiene que ver con los impuestos. Se está demonizando la figura impositiva, desconociendo que los impuestos son lo que nos separa de ser una sociedad que está más cerca de la barbarie que de la democracia.

Al final todo lo que a nosotros nos hace estar orgullosos de vivir en un país como el nuestro se paga con impuestos. Los impuestos son civilidad. Significan que puedan haber servicios públicos o que si hay una catástrofe puedan venir las ayudas de las que estamos hablando.

Parece que ante cualquier cosa que pasa hay un discurso preestablecido en el cual se tiene que cargar sobre los impuestos la culpa o el mal.Y eso al final genera una corriente ciudadana de que hay que eliminarlos desconociendo que la gran mayoría de personas reciben mucho más del Estado de lo que aportan.

Precisamente aquellos que deben aportar más de lo que reciben son los que están financiando toda esta campaña de desprestigio porque les interesa. Cada vez que hay una situación complicada como esta, hay gente que aprovecha para introducir su discurso de que los impuestos son malos.

Pero eso no tiene nada que ver con la recuperación. Ha pasado con la dana y estaría pasando con cualquier otra excusa.

El portavoz socialista durante el encuentro con EL ESPAÑOL. Kike Taberner

A esta competición de cifras se suma que los presidentes aún no se han reunido siquiera, ¿lo entiende? ¿Cree que es lógico en un contexto como el actual?

Hay una anormalidad institucional y hay un elefante en la habitación. Mientras esté Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, la Generalitat Valenciana está en un deterioro institucional que va a hacerle mucho daño, incluso cuando él deje la institución. Y esa situación lleva a que no haya nada que sea normal.

Desde el día de la dana institucionalmente no hay nada que sea normal en la Generalitat Valenciana. Absolutamente nada porque la persona que ocupa la cúspide es una persona impresentable para representar a la Generalitat.

A partir de ahí todo es una situación de anormalidad que genera mucha extrañeza, pero que nunca se va a solucionar mientras el elemento distorsionador principal, que es Carlos Mazón, no abandone su puesto.

¿Quiere eso decir que Pedro Sánchez no se va a reunir con él nunca o que hasta que no deje de ser presidente de la Generalitat no mantendrá ningún encuentro con un hipotético relevo?

No lo sé porque eso yo no tengo capacidad para decirlo, ni me incumbe a mí. Lo que creo es que mientras Carlos Mazón sea presidente de la Generalitat no recuperaremos la normalidad institucional en la Comunitat.

"La Generalitat está en un deterioro institucional desde el 29 de octubre. Esa situación lleva a que no haya nada que sea normal"

¿Y esa normalidad no pasa también por que se reúnan los dos presidentes tras una catástrofe como la dana?

Ahí podríamos hablar de lo que significan los gobiernos en España y cómo tenemos una noción de que las autonomías son el hermano pequeño del Estado, en lugar de pensar que son también Estado.

Hay un problema básico y es que las asociaciones de víctimas de la dana no han sido recibidas por Carlos Mazón ¿Se les puede echar en cara que no quieran reunirse con él o que si lo hacen le pidan la dimisión? No. Hay un 80- 90% de la población que ya no se siente representada por esa persona.

Entonces, lo normal es que tú pongas por delante la salud de la institución frente a tu propio cargo político. Y por eso se tenía que haber ido el primer día. Desde el momento en que eso no ocurre, no para de erosionarse la credibilidad de la Generalitat.

Yo creo que lo normal sería que tuvieran una relación mucho más fluida, pero es que la normalidad se rompe desde el momento en que hay una persona que ya no debería estar al frente de una de las administraciones.

En este contexto, tampoco se ha entregado el extra FLA, en un contexto si cabe más complicado por la tragedia de la dana... El PP acusa de hacer uso partidista de las instituciones.

Ahora mismo el gobierno de Carlos Mazón tiene más recursos de los que tenía el de Ximo Puig. Y eso es incontestable. Otra cosa es que hablemos del por qué la Comunitat Valenciana tiene que ir a a financiarse con el FLA por un problema de financiación, que ni empieza ahora con este gobierno, ni con el anterior.

La realidad es que el Gobierno de Mazón tiene una parte que depende de él, que son los impuestos propios, y otra que tiene que ver con el sistema de financiación. En la parte que le corresponde, tu no puedes estar diciendo que no tienes recursos para pagar servicios básicos y perdonarle impuestos a Iberdrola, por ejemplo.

Como hablábamos antes, al final parece que los impuestos son el enemigo a abatir. Y al final eso tiene que convivir con el discurso de que no hay dinero para los servicios públicos por culpa del malvado Pedro Sánchez. Pues oye, no. Hay que exigirle a cada una de las partes su responsabilidad.

"Si yo fuera el presidente de la Generalitat Valenciana habría ido a hablar con el president de la Generalitat de Cataluña para tratar de generar un frente autonómico a favor de una financiación"

También se ha conjugado la no aprobación del Extra FLA con una financiación singular para Cataluña.

Pero es que la negociación de la financiación singular para Cataluña es la mejor oportunidad que ha tenido en mucho tiempo la Comunidad Valenciana de tener un mejor sistema de financiación.

Hay un elemento de ceguera autoimpuesta y de complejo en el Partido Popular valenciano respecto a este tema, que en lugar de verlo como una oportunidad están viendo un elemento de confrontación con el Gobierno.

Si Ximo Puig fuera presidente habría dicho que quiere para la Comunitat Valenciana el mejor de los sistemas que se aprueben. Y en lugar de eso, nosotros tenemos un president que quiere que no haya un sistema bueno para nadie.

Lo que hay que hacer con sistema de financiación no es discutir entre comunidades autónomas por el trocito que nos toca de la tarta, sino cambiar el estatus quo entre el conjunto de administraciones. Y el Estado tendrá que comprender que con el reparto competencial que tenemos las autonomías necesitamos más recursos. Eso necesita alianzas entre territorios.

Si yo fuera el presidente de la Generalitat Valenciana habría ido a hablar con el president de la Generalitat de Cataluña para tratar de generar un frente autonómico a favor de una financiación que deje de perjudicar a las comunidades autónomas más pobladas y periféricas.

O con el presidente de Murcia o con el andaluz, que están en situaciones parecidas a la nuestra, para tratar de generar un frente común que lleve a que el conjunto de autonomías gane de esa negociación. Porque aparte de que nosotros seamos los que peor estamos, todas las autonomías están infrafinanciadas respecto a las competencias que tienen.

Sanjuán en la entrevista en las inmediaciones del Ayuntamiento de Valencia. Kike Taberner

Al final sería una negociación bilateral. ¿No cree que eso enfrentaría más a los territorios?

Durante muchísimos años, cuando se estaba negociando un nuevo modelo de financiación y se empezaron a hacer avances, uno de los problemas fundamentales que había era que Cataluña no estaba sentada en la mesa.

En este país casi todas las comunidades autónomas se han sentado de forma singular en unos momentos determinados porque nuestro modelo autonómico está hecho sobre la base de las singularidades. De hecho, en la Constitución no está ni siquiera fijado el número de autonomías.

Tendríamos que ir hacia un modelo en el cual las las autonomías tuvieran más peso y el Estado no se guardara la mitad más uno de los votos, independientemente de cuál fuera el gobierno. Esa es mi posición porque soy un federalista convencido.

"Yo no tengo la necesidad de decirle al Partido Popular que ellos son peores que yo, porque al que me vota a mí eso no le consuela. Y a la persona de derechas, no le importa"

Con el caso Koldo, la entrada de Cerdán en prisión, el registro de la casa de Ábalos, los audios machistas... ¿cree que ha sido suficiente con renovar la ejecutiva del PSOE? ¿O esperaba más de su partido?

Yo lo que creo es que la ejemplaridad que se exige a la izquierda es siempre diferente y mucho mayor de la que se exige a la derecha. Y creo que tiene que ver con que hay cierta asunción por parte de la derecha social en España de que el poder les pertenece y que la izquierda tiene que enfrentarse todo el rato a una constante legitimación de por qué tiene derecho a ocupar el poder y las instituciones.

Eso lleva a que la manera que tenemos de juzgarnos nosotros mismos tenga que ser mucho más severa. Con toda la gravedad que pueda tener el caso que mencionas, cuando lo comparas con poner un Ministerio de Hacienda al servicio de los intereses de las grandes compañías de este país, te suena tan cutre que no te puedes explicar cómo están exigiendo responsabilidad y ejemplaridad.

Hay que ser conscientes de que el grado de autocrítica que nos hacemos nosotros es mayor que el que se hacen siempre ellos. Otra cosa es que la sensación de insuficiencia nos va a acompañar siempre que en la izquierda aparece un problema de este tipo, porque tú solamente te sientes traicionado por la gente de la que esperas algo.

Yo no tengo la necesidad de decirle al Partido Popular que ellos peores que yo, porque al que me vota a mí eso no le consuela. Y a la persona de derechas, no le importa. Pero ellos sí que tienen la necesidad de decirle a todo el mundo que nosotros somos tan malos como ellos y eso es lo que marca el debate.

Parece que Pilar Bernabé será la candidata al ayuntamiento de Valencia, se enfrentará a María José Catalá si no se le reclama para la Generalitat. ¿Le hubiera gustado ser usted el candidato?

No. Yo creo que cada responsabilidad que ejerces en política tienes que dejar de ejercerla con la sensación de que es el paso previo a otra responsabilidad siguiente. A mí me gusta ejercer la responsabilidad que ejerzo, que es ser portavoz del grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valencia.

Nosotros aquí estamos siempre de manera temporal. Yo a lo que aspiro es a que cuando deje de ser portavoz, que en algún momento pasará, la gente esté orgullosa del espacio de tiempo en el que he ocupado esa responsabilidad.

Respecto a cuestiones de gestión municipal, ¿cuál es el balance que hace en el ecuador del mandato?

La mayor diferencia respecto a cuando había un gobierno progresista no es ya quién gobierna la ciudad, sino quiénes son los protagonistas de la ciudad. Al final, el gobierno progresista, con todos los errores que pudiéramos cometer, tenía muy claro que la ciudad le pertenecía a los vecinos y a las vecinas. Con el cambio de gobierno, ese protagonismo pasa a ser desplazado.

Los actores principales ahora en Valencia son una coalición entre Ryanair y Airbnb. Y tenemos un ayuntamiento que está celebrando las etiquetas, pero no está pensando en cómo se va a poder quedar a vivir la gente de Valencia aquí o cómo va a ir a mejor en esta ciudad.

Borja Sanjuán posa antes del inicio de la entrevista. Kike Taberner

Respecto a los pisos turísticos, ustedes dicen que no les gusta la nueva normativa aprobada por el gobierno municipal. ¿Por qué?

Esa normativa permite abrir más apartamentos turísticos en la ciudad de los que hay ahora. Lo que dice es: hay unas zonas que ya están saturadas, y en esas zonas no vamos a hacer nada por solucionar el problema. Por ejemplo, en Ciutat Vella o Marítimo, donde el porcentaje de pisos turísticos está por encima de los umbrales que marca la propia ley.

Y donde no se llega a esos porcentajes, van a permitir que se lleguen hasta ese tope. Con lo que van a permitir que se llegue a ese punto de saturación. Al final, una ciudad que tiene los problemas de vivienda y de turistificación como tiene Valencia, en lugar de plantearse cómo desescala, está pensando en cómo llega a saturar aquellas zonas que aún no lo están.

Nosotros hicimos un cálculo de qué pasaría si se llega a esos límites y el resultado era que con la normativa del Partido Popular se podrían llegar a abrir hasta 5.000 apartamentos turísticos más en la ciudad de Valencia. Si los efectos sobre el precio de la vivienda son los que son ahora, imaginémonos con 5.000 apartamentos más.

Junto a esta normativa, se aprobó una prórroga de la moratoria para no conceder más licencias de apertura. ¿Usted cree que esto llega tarde? Según Compromís, ellos lo plantearon en 2019 cuando gobernaban en coalición en la ciudad con ustedes, el PSPV no quiso apoyar aquella moción.

La única moratoria que se ha aprobado es la que dejamos preparada nosotros, que este gobierno de derechas la guardó un año en el cajón. Un año en el que se registraron más de 3.000 apartamentos turísticos nuevos. Pisos que ahora va a ser muy difícil que nos quitemos de encima, porque además tampoco hay voluntad de seguir el camino de Barcelona donde incluso van a caducar las licencias a 5 años vista.

A Valencia le pasó lo que le pasó a muchas ciudades, que vivieron un 'boom' de repente de atención internacional y de alguna manera esa ola ha generado muchos problemas que ahora la administración local tiene difícil solventar.

Compromís dice que la primera moratoria a licencias la plantearon en el último mandato del gobierno y ustedes no quisieron apoyarla.

La verdad que no sé muy bien a qué se refieren, habría que hablar con ellos. Pero el pacto me lo conozco bastante bien porque lo negocié yo.

"Nadie entiende que Valencia no tenga una tasa turística aún. Tenemos que plantearnos que en ciudades como Valencia esté prohibido comprar una vivienda que no sea para residir"

¿Usted implantaría ahora una tasa turística en la ciudad?

Yo creo que nadie entiende que Valencia no tenga una tasa turística aún. Nadie vote lo que vote lo entiende. Es importante, entre otras cosas, porque nadie en esta ciudad comprende por qué los turistas que vienen a la ciudad no contribuyen al sostenimiento de los servicios públicos y sin embargo los vecinos están subvencionando de sus impuestos el transporte público del turista.

Eso es lo que está pasando en Valencia y eso es una situación absolutamente incomprensible. Pero los asuntos de saturación necesitan algo más que la tasa turística. En Barcelona van a eliminar todos los apartamentos turísticos en el plazo de 5 años y que vuelvan a ser viviendas.

Yo si fuera responsable de esta ciudad lo pondría encima de la mesa. Tenemos que plantearnos que en ciudades como Valencia esté prohibido comprar una vivienda que no sea para residir. Eso lo están haciendo otras ciudades europeas y ha sido avalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Tiene que ver con que no es normal que se viralicen vídeos como el de una chica británica que explicaba que su plan de pensiones era invertir en aparamentos turísticos en Alicante. Hay fondos que están comprando edificios enteros echando a gente. Hay un uso indiscriminado de la vivienda como un activo financiero.

Y si la vivienda en Valencia es un activo financiero, el vecino deja de ser vecino y pasa a tener que irse. Deberíamos pedir una normativa nacional que nos permita declarar zonas tensionadas, que por cierto este gobierno se niega a declarar Valencia zona tensionada.

El portavoz del PSPV en Valencia. Kike Taberner

El gobierno local dice que hay un problema con las ocupaciones. ¿Es real?

No, y los datos son los que son. Es muy complicado y muy peligroso tener un gobierno que hace suyo el discurso de que Desokupa. Hace poco había cuatro matones intimidando a una vecina en Ciutat Vella para echarla de su casa, una casa para la que tiene contrato además.

Y cuando veías los argumentos en los que se justificaban, te dabas cuenta de que podían ser los mismos que te da el concejal de Urbanismo o la alcaldesa de Valencia. ¿En qué momento estamos en el que la administración habla igual que un matón de Desokupa?

No hay un problema de ocupación en la ciudad de Valencia. No quiere decir que no haya ninguna vivienda ocupada, porque esto es una ciudad de un tamaño considerable donde se dan muchos problemas. Pero hay más gente que está sufriendo acoso inmobiliario que viviendas ocupadas en Valencia.

¿Hay más gente que no puede pagar un alquiler o viviendas ocupadas? ¿Hay más gente que se está yendo de Valencia o hijos e hijas de personas que han vivido toda la vida en la ciudad que no se pueden quedar a vivir en su barrio o viviendas ocupadas? Pues este gobierno lo que va a hacer es abrir una oficina antiaokupación. Es decir, ocuparse de un problema que no existe.

El caso de Susa, la vecina que mencionaba de Ciutat Vella, ¿el PSPV lo ha trasladado a la alcaldesa o el gobierno le ha dicho si va a intervenir de alguna manera?

Nosotros hablamos con esta vecina y nos explicó cuál era su situación. Nos ofrecimos a asesorara jurídicamente y nos preguntó si podíamos actuar en representación de ella, que es lo que hemos hecho hasta ese momento. Nadie del Ayuntamiento ha hablado con nosotros ni con la vecina, según nos consta.

No puede ser que la concejalía de Vivienda no se haya puesto en contacto con una persona que toda España sabe que está sufriendo acoso inmobiliario y a la que están echando un fondo buitre de su casa a 500 metros prácticamente del Ayuntamiento de Valencia. No es concebible.

Hay una frase de un alcalde que no era de mi partido, que era de Victoria, que decía: "Donde acaban mis competencias, empiezan mis incumbencias". ¿No le incumbe a la alcaldesa de Valencia que este fenómeno esté ocurriendo en su ciudad? Hablamos de Susa, pero ¿cuántas personas hay en esta ciudad en estos momentos?

¿Qué le parece que la reforma de la Plaza del Ayuntamiento vaya a hacerse por fases y se vaya a cambiar el proyecto inicial? La alcaldesa advirtió que no podían gastarse 20 millones en el proyecto tras haber sufrido la dana.

A mí me parece que en un contexto postdana no hubo ningún problema para poner un árbol de Navidad gigante e inaugurarlo con fuegos artificiales mientras todavía había barro en las pedanías de Valencia. Así que me parece una excusa bastante cuestionable para que eso al final acabe sirviendo como argumento para justificar que van a hacer lo que siempre quisieron hacer.

María José Catalá tuvo un problema en su momento con la peatonalización de la plaza y ella nunca lo habría hecho. Ahora que sabe que esa postura ya no es defendible públicamente, quiere que la plaza que se haga no sea la plaza del Ayuntamiento de Valencia, sino sea la plaza de María José Catalá. Y eso es lo que le lleva a cambiar el proyecto.

En este caso, los valencianos van a disfrutar de una plaza peatonalizada definitiva dos años más tarde de lo que lo tendrían que haber hecho simplemente porque ella quiere dejar su huella personal. No sé, yo creo que hay que tener un concepto diferente de uno mismo cuando ocupas un cargo público.

Borja Sanjuán. Kike Taberner

Según ha denunciado la alcaldesa, parece que ya no existe un compromiso por parte del Gobierno para el soterramiento de Serrería. ¿Por qué?

Claro que se va a llevar a cabo este proyecto, lo que pasa es que al Partido Popular le ha empezado a preocupar el soterramiento de Serrería cuando ha visto que se está soterrando el Canal de Acceso.

Y para que no se hable de que se está haciendo la mayor obra de soterramiento de España en la ciudad de Valencia, que es además la mayor transformación urbana que va a vivir esta ciudad y especialmente en los barrios del sur, pues hay que hablar de Serrería.

Simplemente los técnicos del ministerio, que no es ni el ministro ni el secretario de Estado, es que las obras en materia ferroviaria hay que hacerlas en un orden para que no entorpezcan ni el avance del Corredor Mediterráneo ni el tráfico de mercancías por el litoral mediterráneo.

"La alcaldesa tiene dos 'ni-nis' que están dentro del gobierno a 70.000 euros al año que pagamos todos para que de vez en cuando digan alguna extravagancia"

Hace unos meses el gobierno municipal sufrió una crisis por la salida de dos concejales de Vox. Catalá confía en que acabará el mandato gobernando en coalición. ¿Usted cree que acabarán el mandato de la mano?

A mí no me preocupa lo que vaya a pasar, sino lo que significa que pase. Al final la alcaldesa empezó diciendo que no quería gobernar con Vox. Después vio que para su comodidad política era más fácil gobernar con ellos.

Luego hubo hechos muy graves, que son sospechas de casos de corrupción y delitos de odio que están siendo investigados por la Fiscalía y por los que se va a abrir además un juicio a la concejal Cecilia Herrero, y justificaban más que sobradamente que esa gente no podía estar dentro de un gobierno municipal .

Los echó fuera del gobierno y cuando se dio cuenta de que sin ellos iba a tener más dificultades en su día a día, sin importar cualquier frontera ética, volvió a meterlos dentro del gobierno. No es tanto si creemos que van a estar dentro, sino lo que significa que estén dentro.

Si alguien repasa el timeline de Cecilia Herrero y de lo que ha escrito, se dará cuenta de que cuanto más lejos esté una responsabilidad pública, mejor. Y de hecho tanto es así que les han quitado prácticamente todas las competencias y les han dejado el mismo sueldo. Y ahora tiene dos 'ninis' que están dentro del gobierno a 70.000 euros al año que pagamos todos para que de vez en cuando digan alguna extravagancia. Pues oye, si eso es lo que ella cree que tiene que haber en la institución valenciana, debería pensárselo.

"La disolución de Valencia Activa es una actuación deliberada para tratar de entorpecer una investigación de la UCO"

Pocos días después de la remodelación del gobierno municipal, el portavoz de Vox anunció la disolución de Valencia Activa alegando que sus funciones ya se ejecutan desde otros servicios municipales.

Lo que hay ahí es una actuación deliberada para tratar de acabar con una fundación pública a la que estaba entrando la UCO para llevarse los contratos de un responsable político de Vox y del gobierno de María José Catalá.

Ellos optan por entorpecer la investigación y tratar de eliminarla para tapar el problema. Ahí había una persona que se dedicaba a regar desde esta fundación con contratos públicos a empresarios con nombres y apellidos que todos hemos podido escuchar en un audio que se publicó del propio concejal.

Eso no solamente va a entorpecer una posible investigación sobre corrupción, sino que además lo van a acabar pagando las personas a las que Valencia Activa les hacía tener en la vida alguna oportunidad de encontrar trabajo, tanto jóvenes desempleados de larga duración o víctimas de violencia de género.