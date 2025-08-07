El renombrado arquitecto Santiago Calatrava, víctima de un robo en Valencia: le sustraen un reloj de 100.000 euros

El renombrado arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido víctima de un robo en la ciudad de Valencia: un hombre le ha sustraído su valioso reloj de cerca de 100.000 euros.

El incidente tuvo lugar este miércoles, sobre las 20.30 horas. Calatrava se encontraba en los alrededores del Pont de Fusta cuando un hombre, el presunto ladrón, se aproximó a él.

El arquitecto se encontraba allí junto a unos familiares esperando para coger un taxi cuando este hombre le consiguió quitar el reloj.

Al percatarse de lo ocurrido, uno de los familiares salió corriendo en un intento de perseguir y alcanzar al ladrón. Lo consiguió.

Momentos después, un agente de paisano de la Policía Autonómica y agentes de la Policía Local se personaron en el lugar de los hechos.

Allí detuvieron al hombre, de 27 años, y recuperaron el reloj de alta gama de Calatrava. Al presunto ladrón se le acusa de robo con violencia.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Jefatura Superior de Policía Nacional. Por su parte, la Brigada de Policía Judicial del Grupo de Atracos ha abierto una investigación sobre el robo.

Al parecer, el robo ha sido perpetrado por un hombre de origen extranjero, y podría haber sido encargado, según ha adelantado el diario Las Provincias.

Esto se sospecha porque mientras estaba retenido por la policía, el arrestado recibió varias llamadas desde un prefijo de Suiza.

Es precisamente allí donde reside el arquitecto, por lo que se intuye que el ladrón contaba con información privilegiada antes de cometer el delito.