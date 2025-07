Tras el comisionado, la delegada del Gobierno: el PP pide que dimita Bernabé por presumir de dos carreras que no tiene

Tras la caída del alto comisionado para la Recuperación tras la Dana, José María Ángel, que dimitió este jueves tras el escándalo de su título falso, el PP pide ahora la dimisión de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, por presumir de dos carreras que no tiene.

El caso de la dirigente socialista ha vuelto al foco tras la dimisión el pasado 23 de julio de la diputada del PP Noelia Núñez, que renunció tras reconocer que había mentido en el currículum aportado al congreso.

Carecía del Grado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas por la UNED que había dicho tener.

Marcado este listón de exigencia en la política española, estalló esta semana el caso de José María Ángel, que contaba además con varias circunstancias agravantes.

El alto comisionado para la Recuperación tras la Dana, además de haber presumido de contar con una Licenciatura en Geografía e Historia y una Diplomatura en Archivística y Biblioteconomía sin haber acabado ninguna, tenía en su expediente de funcionario de la Diputación de Valencia un título falso de la mencionada diplomatura.

Él mismo se desmarcó del documento, que refiere además a una titulación que no se impartió en la Universitat de València hasta 13 años después de la fecha del diploma.

Para colmo, la Fiscalía Anticorrupción, tras un informe de la Agencia Valenciana Antifraude, investiga si pudo beneficiarse de ese falso título para mejorar su estatus de funcionario y, por consiguiente, su remuneración.

Sus currículums

El caso de Pilar Bernabé es de gravedad inferior, pero no por ello está exento de polémica. El pasado mes de abril, cuando formalizó su candidatura para liderar el PSPV-PSOE de la ciudad de Valencia, el partido la presentó en su página web como "licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València".

En realidad carece de ambas titulaciones. Tanto es así que la formación se apresuró a modificar la mencionada biografía. Recurrió a la fórmula "inició sus estudios en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València".

Antes y después del perfil de Bernabé en la web del PSPV-PSOE en el presente 2025. EE

Achacó lo ocurrido a un error del partido. Bernabé y su equipo insistieron en catalogar lo ocurrido de una mera anécdota, y lo consiguieron en buena medida.

Pero lo cierto es que no era la primera vez que ocurría. En 2011, tal y como consta todavía en la web de los socialistas valencianos, Pilar Bernabé figuró en la lista del Comité Comarcal de la ciudad de Valencia como "licenciada en Filología Hispánica".

Ocurrió además en un documento en el que el líder de aquella lista, Joan Calabuig, que sería el candidato socialista en las elecciones municipales de aquel año, sí usó el recurso habitual de "estudios de Derecho en la Universitat de València" para no aparecer como licenciado, al carecer de esa carrera.

Currículum de Pilar Bernabé difundido por el PSPV-PSOE en 2011. EE

A estos antecedentes se suma que Pilar Bernabé, en los currículums que sí reconoce, juega a la ambigüedad.

En su perfil como delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana figura que "inició su carrera profesional en el 2001, compaginándolo con los estudios universitarios de Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universitat de València".

En esta biografía no dice "inició sus estudios", como en la del partido tras la corrección. Esta muletilla refleja mejor que alguien ha comenzado, pero no ha terminado una carrera. En cambio, Bernabé, en su perfil de delegada, refiere simplemente a "estudios" de dos carreras que no tiene.

Pero todavía resulta más engañoso su perfil de LinkedIn, donde consta del mismo modo en el que aparece el grueso de los licenciados, graduados o diplomados. "Educación: Filología Hispánica. Universitat de València. 1998-2003". En este caso no hay matices, y se incluye además un lapso temporal correspondiente al lustro habitual en el que se cursa una licenciatura completa.

Currículum de Pilar Bernabé en la web de la Delegación del Gobierno y en LinkedIn. EE

Por todas estas variaciones curriculares, el PP tras la dimisión de José María Ángel, cargó también contra Pilar Bernabé.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, advirtió que "esto no acaba aquí" y reclamó el cese de la delegada del Gobierno por haber "falseado también su currículum" y ser una "mentirosa reincidente".

Bernabé, por su parte, tildó de "agitadores" a aquellos que intentan "intoxicar" sobre su currículum, y les instó a consultar su portal de transparencia. "Ahí ha estado siempre la verdad".