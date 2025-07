Vicente Mompó apunta a que los técnicos "dirigían todo" el día de la dana en un incisivo interrogatorio de la jueza

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, se sometió este jueves a un interrogatorio de casi siete horas en el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, encargado de la investigación sobre la gestión de la dana.

El dirigente del PP acudió a declarar como testigo tras dos suspensiones de su comparecencia y respondió a las preguntas de todas las partes durante un tiempo similar al de la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé.

A lo largo del interrogatorio, Mompó apuntó a la responsabilidad de los técnicos de la Conselleria de Emergencias, especialmente al que fuera subdirector general, Jorge Suárez, y al jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset.

Según dijo, parecía que ambos "dirigían todo" en la reunión del Cecopi de aquel día y ninguno de los dos habló del desbordamiento del barranco del Poyo, aquel que ocasionó la mayor parte de las muertes.

El presidente de la Diputación de Valencia tuvo que responder a un interrogatorio especialmente incisivo por parte de la jueza, y el cual llamó la atención.

Ésta le vino a echar en cara sus contradicciones y cuestionó su relato sobre el desarrollo del Cecopi: el hecho de que sólo se centrara en Forata hasta el envío de la alerta, de que no se hablara del Es-Alert hasta las 19.00 o de que nadie supiera lo que estaba pasando fuera.

En cuanto a las contradicciones, la magistrada se refirió a una entrevista en el programa Salvados de La Sexta del pasado 8 de diciembre. Primero, le advirtió de que esa entrevista constaba al completo en la causa.

Mompó se desdijo en dos afirmaciones. Una, la relativa a que creía que mantuvo una conversación telefónica con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sobre la alerta la tarde de la dana.

"Técnicamente imposible"

Este jueves ante la jueza aclaró que "comprobando el horario de las llamadas es técnicamente imposible" que él "hablara del Es-Alert con Carlos Mazón" porque ésta empezó a existir a partir de las 19.00 horas.

La jueza le insistió mucho en este punto: "Yo no estoy investigando al presidente de la Generalitat, se investiga el proceso de toma de decisiones para los avisos a la población y cómo se adoptaron".

"Y la forma afecta a los investigados y afecta si hay una persona de más autoridad que interviene en ese proceso de decisión. Y si incurre en alguna contradicción de ese programa quiero que me diga y explique por qué", le espetó.

Mompó respondió: "En ese corte empiezo diciendo que 'sinceramente no me acuerdo', sigo diciendo que creo que 'creo que', 'supongo que'. Estuve hora y cincuenta minutos grabando el programa, pero lo que se emitió está manipulado en el sentido de que fue mucho menos de lo grabado".

El presidente de la Diputación de Valencia no formaba parte del Cecopi que se celebró el 29 de octubre, aunque participó en la reunión. Célebre es su frase "enviad la alerta de una puta vez".

Y en esa presencia llegó su segunda aclaración sobre la entrevista. En ella le aseguró al periodista: "Créame si le digo que esa información yo sí que la tenía, porque había hablado con el diputado de Bomberos, que me dijo textualmente que había llamado a la alcaldesa de Chiva sobre las 5 o cinco y algo de la tarde”.

"Ella le contestó: 'Mira Avelino (Mascarell), no sé por qué me llamáis, el barranco por aquí está bien'. Pero a la media hora o veinte minutos le llamó llorando que aquello era una debacle, que se iba a acabar el mundo y que estaba arrasando el barranco con todo".

Supo del Poyo por la noche

Ante la jueza, por contra, matizó estas comunicaciones y remarcó que no tuvo información sobre el desbordamiento del barranco del Poyo "hasta la noche". Aunque no supo precisar la hora, incidió en que fue tras el envío de la alerta de las 20.11.

Lo que sí admitió fueron las conversaciones con su diputado. "Habíamos quedado a comer. Él me advirtió de que no fuésemos a Utiel porque estaba lloviendo mucho y los técnicos estaban en Emergencias, por eso fui a Emergencias", explicó en referencia al Centro de Coordinación de l'Eliana.

Mompó subrayó ante la magistrada su sorpresa de que en el Cecopi no se comentara nada sobre el Poyo, ni siquiera cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mandó el mensaje de las 18.43 alertando de la brutal subida de caudal.

Nadie, insistió, lo verbalizó en la reunión, a pesar de que el presidente del organismo, Miguel Polo, estaba presente: "No sé si tenía esa información o no, pero prefiero pensar que no la conocía".

Mompó, a su salida de la declaración en la tarde de este jueves. Jorge Gil / Europa Press

La jueza le cuestionó sobre el hecho de que uno de los técnicos declaró que se habló del Es-Alert a las 18.09 mientras él señala que fue a las 19.00.

"Señoría, yo no soy miembro del Cecopi. Para mí empieza a existir a las 19, que es cuando el presidente de la CHJ avisa de que la presa de Forata podía colapsar en dos horas. Y ahí se valoran las posibilidades", respondió.

"Ahí Jorge Suárez, luego de las 19 horas, explica a los que estábamos ahí la herramienta del Es-Alert y el protocolo. Y fue siempre después de las 19 horas", añadió.

Para Mompó, con la información que se tiene hoy es "evidente" que el aviso llegó tarde, pero con los datos que tenían aquel día "era distinto".

Quién dirigió

Sobre la redacción del ES-Alert, que él propuso que se extendiera a las comarcas, comentó que lo hacía Jorge Suárez "con gente de su equipo" y la preocupación era si se iba a alertar de más a la gente provocando un "efecto estampida".

Así, manifestó que su "sensación" aquel día no fue que la exconsellera Salomé Pradas y quien fuera su 'número dos', Emilio Argüeso, dirigieran el Cecopi: "Eran los técnicos quienes dirigían y controlaban todo".

Sobre Pradas consideró que "no tomaba ella las decisiones" y que si supiera "todo lo que sabe ahora" piensa que quien dirigió el Cecopi "no era la consellera".

Acerca del contenido de las diversas llamadas que hizo desde la reunión, aseguró que no recordaba nada. Tampoco lo que habló con Mazón.