Mazón entra al debate con un vecino que le reprochaba haberlo "hecho mal" con la dana: "Estoy dando la cara contigo"

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha entrado en debate con un trabajador del polígono de Alaquàs en los momentos previos a una reunión con la Asociación Comarcal de Empresarios (ACE).

El hombre le ha reprochado su gestión durante la dana del pasado 29 de octubre a su llegada a la sede de la asociación, ubicada en la localidad de L'Horta Sud que también resultó afectada por las inundaciones.

El jefe del Consell se ha detenido a debatir cara a cara con el empleado durante aproximadamente diez minutos. "Aquí estoy dando la cara contigo, para que me digas lo que me quieras decir", le ha expresado Mazón.

El president, acompañado de la Consellera de Innovación y Turismo, Marián Cano, previamente a esa afirmación, ya había recibido fuertes críticas de parte del trabajador que le ha recibido a su llegada.

Vecino de la localidad de Torrent, le ha recriminado de forma muy contundente a Mazón su labor: "Os habéis equivocado, lo habéis hecho mal y te va a corroer toda la vida".

Toda la conversación se ha producido con anterioridad a la reunión con los empresarios comarcales en Alaquàs, un acto que a primera hora de esta mañana no figuraba en agenda del president pero que ha sido añadido antes de su inicio.

Durante esos casi diez minutos de discusión en la vía pública y ante una reducida presencia de medios de comunicación, el hombre ha cuestionado a Mazón la falta de avisos y prevención en comparación con otras instituciones como la Universitat de València. "Teníais información suficiente", ha apostillado.

De la misma manera, ha reprochado la "actitud" del president y ha incidido de nuevo en la equivocación de todo el Consell y de la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas. "No estabas en tu sitio, Carlos", ha criticado.

Ante las constantes críticas, Mazón le ha ofrecido hablar en privado, continuar debatiendo sobre lo que ocurrió durante la jornada de las inundaciones y mostrarle la información de la que disponían.

"Tú ya me has dicho lo que me querías decir, pero yo te digo una cosa: yo no te he dicho lo que te quería decir, porque no me quieres escuchar. Yo si quieres te llamo y te lo explico un día", le ha ofrecido el president.

El Valencia hoy ha habido un nuevo incidente con Mazón en la calle a cuenta de su gestión de la dana. Este es el diálogo que ha mantenido un vecino con el presidente valenciano: "Lo habéis hecho mal"



▶#Canal24horas: https://t.co/0Ix6dDs3KF pic.twitter.com/MzhVrPsteN — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 14, 2025

Sin embargo, el trabajador del polígono ha rechazado la invitación del jefe del Consell a hablar de política y de las inundaciones con un escueto "no hace falta", al tiempo que le volvía a recordar su "equivocación". "Os habéis equivocado, lo habéis hecho mal", ha repetido.

"Mi hija está viva de milagro"

Durante la conversación, el vecino de la localidad de Torrent también ha explicado a Mazón cómo vivió el día de la dana que dejó 228 fallecidos en la provincia de Valencia.

"Mi hija es de Paiporta y la librería en la que trabajaba se la llevaron, la arrasó totalmente el agua", ha recordado el trabajador.

Además, le ha transmitido al president que está viva "de puro milagro" porque tanto él como su mujer le dijeron que no fuera a su puesto de trabajo.

En este punto ha vuelto a incidir en la falta de previsión de las lluvias e inundaciones que llegaron a la provincia durante ese 29 de octubre.

"Eso fue una falta de previsión y una falta de dejadez que te cagas. Eso no puede ser. Ha muerto mucha gente. Ha muerto mucho valenciano", le ha reprochado a Mazón.