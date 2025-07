La brutal destrucción por el incendio de un Tedi en Valencia: el fuego deja más de 50 viviendas inhabitables

El pasado martes, un "violento" incendio arrasó con la tienda Tedi ubicada en la Avenida del Puerto de Valencia. La gran humareda provocada por las llamas dejó 19 personas atendidas por inhalación de humo y obligó a desalojar 115 viviendas, de las cuales, tras las tareas de extinción, más de 50 permanecen inhabitables.

La propia alcaldesa de Valencia, María José Catalá, afirmó en declaraciones a los medios este miércoles que algunas de las propiedades afectadas por el incendio todavía "tardarán en estar en condiciones de habitabilidad".

"En prácticamente ninguna de las viviendas entró el fuego, pero el humo sí ha afectado a las fachadas y al interior", explicó la alcaldesa.

Pese a ello, la primera edil destacó que el control del incendio fue "rápido" y la estructura "no sufrió mucha exposición al fuego y esto es muy importante a nivel estructural o sea que el revestimiento de la finca aguantó bastante bien y la finca también".

Según explicó Catalá, en las primeras plantas de los edificios, que tenían terraza, el hecho de que se hundiera el techo falso del bajo arrastró parte de esas terrazas. "Tendremos que analizar la estructura y determinar su afectación", confirmó.

En cuanto al supermercado afectado en el número 123 de la Avenida del Puerto, el local ha quedado completamente devastado y en escombros como resultado de las llamas.

🚒❤️‍🔥 Incendio en comercio Av del Puerto

Ayer, se declaró un violento incendio en un local comercial de la cadena TEDI, ubicado en la Av del Puerto 121-123, afectando a una manzana completa con fachada también a las calles Peris Brell y Muñiz y Hermanos de Alba@AjuntamentVLC pic.twitter.com/shJChZwYGn — Bombers Ajuntament València (@bomberosvlc) July 9, 2025

En el vídeo publicado por el cuerpo de bomberos de Valencia el interior del Tedi continúa con fuego aunque está controlado, tal y como confirmó el mismo cuerpo de extinción de incendios.

"Yo quiero entrar a mi casa"

En cuanto a los vecinos de las 115 viviendas afectadas, estos pasaron la noche en un hotel. Sin embargo, pese a poder quedarse en el hotel, los vecinos han expresado su deseo de regresar a sus pisos. "Yo quiero entrar a mi casa, no quiero un hotel", comentó una de las afectadas.

"Bajé a la calle para ayudar a mi mujer con la compra y fue volver la esquina y comenzó a salir humo como si hubieran quemado dos cartones. Pero en dos minutos salieron unas llamas que pasaban el segundo piso con violencia. Un rato después se cayó el techo del Tedi", recordó uno de los vecinos.

Quienes han podido acceder a su piso han recogido también algunas de sus pertenencias. "Me dejaron entrar anoche cinco minutos porque no tenía la documentación, ni móvil ni nada", relató un afectado.

Mientras algunos vecinos han señalado y agradecido la asistencia recibida por autoridades, medios de comunicación, administración y vecinos, otros han denunciado la "falta de coordinación" y que todavía desconocen "qué se ha hablado con el seguro del local incendiado".

"He llamado a mi compañía porque tengo que dar el parte y me han dicho que quien tiene que responder es la compañía de la empresa incendiada, pero todavía no sabemos qué se ha hablado en las reuniones", denunció una vecina.

La alcaldesa ha reconocido que este es un proceso "largo" y que acudir al Ayuntamiento y puestos de atención para conocer las consecuencias es imprescindible para poder solucionar la situación de los vecinos.