Un profesor estalla contra una pregunta de la PAU a los alumnos que sufrieron la dana: "No tienen empatía"

"El Documento 2 muestra las consecuencias de un desastre natural en Chiva (Valencia). Identifica el tipo de riesgo, describe los factores que suelen originarlo en el mundo mediterráneo y explica sus consecuencias principales".

Así se presentaba la polémica pregunta del examen de Geografía de la convocatoria extraordinaria de la PAU de julio de Valencia, celebrado este miércoles. La fotografía, realizada por Eduardo Manzana y difundida por Europa Press tan solo cinco días después de la tragedia, muestra el municipio atravesado por el barranco del Poyo, que quedó arrasado por la dana.

El revuelo de críticas no ha tardado en generarse. De los 5.608 estudiantes que se examinan, 471 es alumnado afectado por la tragedia.

De hecho, Santi Navarro, profesor de Geografía del IES Francesc Tàrrega, ha estallado en su perfil de la red social X: "Puedo decir que las personas que han puesto el examen no tienen empatía, o son malas personas, o las dos cosas. Incluso podría decir que es sadismo".

"No se les ocurre una pregunta mejor que una sobre inundaciones y la dana con una foto de Chiva. A esto se añade que en esta convocatoria iban alumnos de los pueblos afectados, doble motivo para evitar el tema", expresa a EL ESPAÑOL.

"Cuando un alumno salió de la prueba y me lo enseñó no me lo podía creer. Parece mentira, después de lo que ha pasado, de las decenas de personas fallecidas y miles de damnificados, además del dolor que han sufrido algunos alumnos", agrega, indignado.

Como docente, Santi dice que lo primero en lo que hay que pensar es en el alumnado, en su bienestar y en su educación; y no solo en los conocimientos, sino en valores. "Los profesores que han elegido esta pregunta han demostrado que el bienestar emocional de los jóvenes no les importa. Que no se vuelva a repetir".

El presidente de FAMPA Valencia, Rubén Pacheco, ha señalado, en declaraciones a Europa Press, en representación de las familias, que es "increíble" que se den situaciones de este tipo.

"Nos tenemos que preguntar si detrás de estas decisiones hay personas que piensan y, sobre todo, si tienen sentimientos para valorar las consecuencias porque solo les faltaba eso a los alumnos y alumnas afectados por la dana".

A su juicio, el alumnado de 2º de Bachillerato afectado por la dana ha sufrido un "maltrato administrativo que no tiene límites" desde el 29 de octubre, después de haber perdido efectos materiales, familia y amigos.

Pregunta "desafortunada"

Desde cada Comisión de Materia de la PAU se plantean un total de cinco propuestas de exámenes por parte de los especialistas. Por azar, se elige una para cada convocatoria.

Ante las críticas, la Comisión Gestora de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha lamentado el malestar que haya podido provocar el examen de Geografía. Lo trasladan fuentes de la misma a EL ESPAÑOL.

Desde la citada comisión se ha manifestado que aunque el contenido del examen se corresponde con las competencias de la materia, al menos la imagen con la que se acompañaba el ejercicio "ha sido desafortunada".

Barranco de Chiva, a 4 de noviembre de 2024. Fotografía de la pregunta de la PAU en el examen de Geografía, en convocatoria extraordinaria. Europa Press / Eduardo Manzana

"Ha podido generar en el alumnado afectado por la dana el efecto contrario al que se buscaba, que era el de sensibilizar a la población ante estas catástrofes", trasladan.

Los Especialistas de esta asignatura, que son los profesores que han preparado las propuestas de exámenes, también han lamentado que el examen haya podido "herir la sensibilidad del alumnado afectado por la dana". Y lo atribuyen al azar.

Concepto de rambla

Los estudiantes sí que han visto reflejado en el examen de Geografía la situación que les ha llevado a examinarse en este mes.

La primera pregunta, de respuesta única, ha pedido, a partir de los datos de temperatura y de precipitación mensual del primer documento, elaborar un climograma, explicar el comportamiento anual de las temperaturas y las precipitaciones representadas en el documento e identificar con qué subtipo climático se puede asociar.

La opción de la segunda pregunta era elegir entre identificar el tipo de riesgo reflejado en una fotografía de Chiva y el resto de explicaciones; o definir el concepto de rambla, explicar la influencia del relieve y el clima en su caudal y la capacidad erosiva en el contexto mediterráneo peninsular.

437 afectados

Un total de 5.500 estudiantes de segundo de Bachillerato se han enfrentado esta semana (1,2 y 3 de julio) a la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Comunitat Valenciana.

Entre ellos, 437 alumnos afectados por la dana han hecho uso de esta convocatoria que contará como ordinaria para ellos debido a las consecuencias de la riada en el desarrollo del curso escolar.

Así lo dio a conocer a Europa Press la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, tras la rueda de prensa de presentación de la plataforma 'MAPes'.

En esta línea, señaló que de los 5.500 estudiantes que se han enfrentado en julio a estas pruebas, "a falta de depurar algún dato, un total de 437 serán alumnado afectado por la dana que han decidido examinarse de esta segunda convocatoria ordinaria".

Por su parte, el Coordinador General de la PAU en la Comunitat Valenciana, Toni Gil, desglosó los datos por universidades: "La Universidad de Alicante (UA) matricula a 978 estudiantes; la Universidad Jaume I (UJI) a 494; la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) a 983; la Universitat Politècnica de València (UPV) a 1.447 y la Universitat de València (UV) a 1.639".

Respecto al estudiantado perjudicado por la dana, Gil indicó que en la UPV se presentarán 208, mientras que en la UV estarán los restantes 229.

"Eso hace que el alumnado afectado represente el 20% en cada una de las dos universidades. Posiblemente no llegará a 100 estudiantes los que se presentarán en la convocatoria extra que tenemos para finales de julio", destacó.

Bajada de nota

Preguntada Gómez por el descenso en la calificaciones en la convocatoria ordinaria de junio del alumnado afectado por la dana, la secretaria autonómica subrayó que la bajada de notas ha sido "general" a los niveles de antes del Covid cuando todavía no se había introducido la optatividad.

En este sentido, aseguró que la nota media obtenida este año en la PAU es "similar" a la de los años "2019, 2018, 2017", según el estudio que el departamento ha hecho desde "el año 2015 hasta el 2025".

En él, se puede observar que, "desde 2020 hasta 2024, donde se permitía la máxima optatividad a todos los estudiantes en todo el territorio español, subieron las notas, y ahora han bajado respecto a esos años".

Asimismo, manifestó que "no ha habido una bajada mayor de notas específica en la zona de los estudiantes afectados por la dana".

"Casi 500 de esos estudiantes se van a examinar ahora en la convocatoria de julio y sus notas van a ser consideradas como ordinaria", apuntó.

Sin optatividad

Interrogada por si considera que se debería haber mantenido el modelo con optatividad dadas las circunstancias, la secretaria autonómica afirmó que desde la Conselleria de Educación se solicitó al Ministerio de Educación que hiciera "una modificación del Real Decreto que reguló la Prueba de Acceso a la Universidad para poder mantener el modelo de examen".

En esta línea, indicó que había solicitudes para volver a esa máxima optatividad y no podían hacerlo porque lo regula un Real Decreto que dice expresamente que "en ningún caso la estructura del examen permitirá que los estudiantes se dejen una parte de las competencias sin estudiar".

"Y nos dijeron que no, que el examen tenía que cumplir el real decreto y que no se iba a modificar", afirmó.

En este punto, sostuvo que el Ministerio de Educación "no contempló" hacer esa adaptación para el alumnado afectado por la dana o haber mantenido la optatividad un año más para todo el territorio nacional.