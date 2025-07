Una usuaria de Metrovalencia, tajante el primer día sin Abono gratuito: "Que hagan pagar para que no funcione es una locura"

"Que hagan pagar para que no funcione es una locura". Es la queja que ha transmitido a EL ESPAÑOL una joven usuaria de Metrovalencia. Desde este martes 1 de julio el Abono de Transporte que hasta entonces era gratuito para menores de 31 años, ha dejado de serlo.

A las 7.30, Inés se ha topado con el primer problema al recargar el título. "He ido a la estación antes de la hora a la que suelo acudir para poder recargarlo. No funcionaba ni la tarjeta Móbilis 30 ni cualquier otra. En la máquina de recarga no dejaba pagar", asevera, tajante.

Una hora y media después, esta joven ha vuelto a intentarlo en la estación de Manises: "Meto el Abono en la máquina y me dice 'Esta tarjeta no pertenece a la red de Metrovalencia'. No tiene ningún sentido".

Por su parte, fuentes de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana trasladan a este periódico que la actualización del software que se ha realizado en las máquinas durante esta madrugada ha presentado errores.

"Aun habiendo hecho pruebas anteriormente, donde todo apuntaba que funcionaría correctamente, no ha sido así al volcar toda la información en la prueba definitiva", explican. Al mismo tiempo, han pedido disculpas por los inconvenientes generados y han asegurado que los técnicos trabajan en solucionarlo.

Fin a la gratuidad

Después de dos años y cinco meses siendo beneficiarios, los jóvenes tienen que pagar por viajar en la red de metro y tranvía de Metrovalencia.

El Gobierno valenciano aprobó el pasado miércoles el decreto ley por el que se establecen reducciones temporales en las tarifas de los servicios públicos de transporte, competencia de la Generalitat, para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025.

Sí que se mantiene la gratuidad del transporte público para los menores de 14 años, así como para los residentes en los municipios más afectados por las inundaciones del pasado mes de octubre.

Para el resto de los usuarios, la norma establece una reducción general del 40% en los precios de abonos y títulos multiviaje, lo que supone un ahorro significativo en comparación con las tarifas vigentes antes de 2022.

Este decreto adapta las tarifas al nuevo marco fijado por el Gobierno central, que ha rebajado las bonificaciones al transporte público de las comunidades autónomas.

Como consecuencia, se ha procedido a un ajuste moderado de los precios en los que se han mantenido bonificaciones específicas dirigidas a la población joven y a la ciudadanía de las zonas afectadas por las riadas.

Descuentos para jóvenes

El decreto ley aprobado por el Consell también permite que la población menor de 31 años acceda bonificaciones de hasta el 50% en los títulos mensuales.

Así, en Valencia el abono mensual Móbilis 30 Joven permitirá viajar de forma ilimitada por 14,90 euros, frente a los 38,25 euros de 2021.

En Alicante, el abono de 30 viajes mensuales costará 10,60 euros, a diferencia de los 21,20 euros de 2021; y en Castellón de la Plana, el abono temporal 30 Joven IVAJ tendrá un coste de 12,75 euros, la mitad de los 25,50 euros que se pagaban en 2021.

La financiación de estas reducciones tarifarias se llevará a cabo mediante las ayudas estatales previstas en el Real Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero.

En caso de ser necesario, la Generalitat complementará la financiación con fondos propios, a través de las correspondientes modificaciones presupuestarias.