Vox se defiende tras permitir la llegada de un alcalde socialista a un pueblo de Valencia: "Estos han pensado que somos tontos"

Vox se ha defendido este lunes tras permitir la llegada de un alcalde socialista a Massamagrell (Valencia) el pasado sábado.

"Lo sentimos mucho, pero estos señores han pensado que somos tontos", ha pronunciado el portavoz de Vox, José Manuel Palanca, en rueda de prensa, refiriéndose a los concejales del grupo de Veïns.

"No tenemos pruebas pero tampoco tenemos dudas, de que la intención del que hubiera sido alcalde de Veïns, una vez obtenido nuestro voto, habría sacado a Vox del gobierno municipal aduciendo cualquier excusa", ha dicho.

José Manuel Palanca ha asegurado, rodeado de compañeros de su partido y ante los medios de comunicación, que "si hoy hay un alcalde socialista en Massamagrell, es porque Veïns así lo ha querido".

En este sentido, ha querido dirigirse a los electores de PP, Veïns y, sobre todo, a los de Vox. También ha lanzado un mensaje a todas las personas que desde fuera de su partido han dicho que está actuando "al margen". "En todo momento he seguido las directrices de mi partido", ha aseverado.

Otro punto que ha querido trasladar es a la pregunta de por qué Vox se ha votado a sí mismo en el pleno de investidura de la alcaldía.

Palanca ha destacado que su formación llegó a una serie de acuerdos verbales con Veïns y después de una negociación difícil decidieron no firmar el acuerdo, pidiéndole al portavoz de VOX que confiara en ellos.

"Llevábamos unos días bastante difíciles de negociación con Veïns dado que el acuerdo que firmamos en el 2023 de alcaldía nos ha llevado a sufrir durante dos años. Por tanto, en el cambio de alcaldía queríamos anexar un acuerdo de mínimos de gobernabilidad", ha explicado el portavoz de Vox.

Y ha agregado: "Cuando estábamos de acuerdo en el 95% de los puntos, y que perfectamente podríamos haber negociado ese 5% para estar al 100% de acuerdo, Veïns se negó a firmar".

"Ante las dudas que teníamos de cumplimiento, y manifiesta su no voluntad de firmar el acuerdo, no podíamos otorgarles el voto", ha aseverado.

El tercer punto que ha querido dejar claro es que Vox "jamás" va a pactar ni con PSOE ni con Compromís: "No tengo que ver ni tener que ver con la actual alcaldía".

En esta línea, ha trasladado que Vox "no regala los votos". "Veïns pretendía que se lo regalásemos y que confiáramos en su palabra y esto no puede ser", ha sentenciado.

Cambio de alcaldía

En estos términos se ha pronunciado José Manuel Palanca este lunes tras convertirse el socialista Francisco Gómez en alcalde de Massamagrell (Valencia) por sorpresa.

El concejal de Vox no votó al candidato de Veïns, Juan Zamorano, que era el que estaba previsto que sustituyera a la actual alcaldesa, Pilar Peris (PP).

El PP, Vox y Veïns, que gobiernan en coalición desde el inicio de la legislatura, habían negociado en 2023 que Peris cediera la vara de mando a Zamorano, pero el representante de Vox, José Manuel Palanca, decidió no otorgarle su confianza al sentirse "engañado".

El pleno ha proclamado alcalde a Gómez, quien ha afirmado que el discurso que llevaba preparado era para dar la bienvenida a Zamorano y que ahora gobernará en minoría -con seis de los 17 concejales- por ser la lista más votada en las elecciones, al no lograr el concejal de Veïns el apoyo necesario en la votación (9 votos).

De esta manera, Juan Zamorano ha obtenido 8 apoyos de los concejales del PP y de Veïns, mientras el resto de grupos políticos ha votado a sus propios portavoces (el PSPV seis votos, Compromís dos y Vox uno).

El portavoz de Vox, que ha sido interrumpido varias veces durante su intervención por las críticas de los vecinos, ha afirmado que ha decidido no apoyar a Zamorano porque este "no firmó" un anexo programático propuesto por este partido, y ha defendido el trabajo que ha desarrollado en los dos últimos años dentro del pacto de gobierno al afirmar que ha demostrado "no ser aquel ogro que Veïns pintaba al principio".

En un comunicado, Vox ha denunciado "el engaño de Veïns al exigir investir a su alcalde con un cheque en blanco" y ha explicado que el acuerdo que había propuesto recogía rebajas fiscales, la protección de los agricultores y el aumento en la seguridad del municipio, además de "desideologizar el espacio público, proteger el patrimonio y eliminar gastos superfluos para destinarlos a servicios verdaderamente útiles para nuestros vecinos".

El portavoz de Veïns le ha replicado que "nunca" va a firmar esa propuesta "de tres folios" porque "tengo dignidad y quiero ir con la cabeza bien alta" ya que, según ha explicado, en ella se pedía aumento de sueldo y beneficios políticos para Palanca.

En su intervención, Zamorano ha afirmado estar en política por "devoción a mi pueblo, no por devoción a los euros", y ha señalado que durante los dos años como concejal si quería ganar más dinero tenía su trabajo. "Lo que hay que hacer es trabajar y no querer vivir de la política", le ha dicho.

Sobre la propuesta de Vox, ha reiterado que no iba a firmar "un pacto con cosas que no se pueden hacer, tirar piedras contra la Concejalía de Igualdad o ceder concejalías del PP".

Zamorano ha agradecido, emocionado, al PP el cumplimiento del pacto, algo que "otros no" han hecho.

Por su parte, el nuevo alcalde ha tendido la mano a Zamorano "si quieres acompañarnos en este camino" y ha señalado que es un día difícil para el edil porque sabe "lo que trabajas por y para este pueblo".

Desde el PP han asegurado que ha sido "una sorpresa desagradable" pero hay "gente que está demostrando que la palabra no sirve y al final quiere imponer su voluntad contra una gran mayoría y eso no puede ser, eso no es democracia, es otra cosa".

Por parte de Compromís han lamentado que Zamorano no haya tenido la oportunidad de ser alcalde.