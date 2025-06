La UCO sostiene que el constructor Ruz pagó a Koldo una nómina de 2.600 euros de la que también cobró Ábalos

Las conversaciones que figuran en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporado a la causa que investiga el Tribunal Supremo revelan una serie de pagos cruzados vinculados a las adjudicaciones de obra pública.

En uno de los extractos de los audios, existe una comunicación de noviembre de 2023 entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, sobre entregas de dinero.

En ella, el último le explica al primero que ya no podía seguir dándole dinero para pagarle la "pensión" debido a que el constructor valenciano José Ruz (accionista de Levantina Ingeniería y Construcción, LIC) había dejado a su vez de abonarle unas cantidades.

La UCO concluye que el constructor -a quien considera beneficiario de varias adjudicaciones públicas del entramado de manera irregular- le aportó a Koldo una nómina de 2.600 euros mensuales netos entre diciembre de 2022 y junio de 2023.

Unos pagos realizados, de acuerdo con la Guardia Civil, a través de la contratación por parte de otro empresario, Juan Carlos Etero.

Es decir, este empresario habría simulado la contratación de Koldo, a quien dio de alta en la Seguridad Social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual.

Ese dinero adelantado mediante nómina era más tarde compensado por parte de LIC al propio Juan Carlos Etero, según el informe.



Nóminas abonadas a Koldo. E. E.

La UCO cree que parte de esa cantidad mensual habría sido destinada "a satisfacer una pensión" de Ábalos. Concretamente, de 700 euros. Sin embargo, él no habría sido conocedor de a cuánto ascendía la nómina que le pagaban a Koldo.

"El tema de lo de la pensión, vale, yo ya no puedo hacer más. ¿Por qué motivo? Porque yo cobraba 1.100 euros de Pepe, ¿vale? Y no me, y ya no me los pagan", le dice Koldo a Ábalos en una conversación.

El exministro le responde: "¿Ah no?". A lo que su exasesor le replica: "No me los pagan. Entonces yo ya con eso pagaba tu pensión y me quedaba con 400 euros, ¿vale? Te lo digo para que lo sepas".

Obras en Valencia

El informe de la UCO también refleja el listado de obras que podrían haber sido amañadas por Santos Cerdán, Koldo y Ábalos.

Son obras públicas del Ministerio de Transportes en diversos puntos de España y la Guardia Civil vincula a ellas las mordidas que Koldo pedía a cambio. Aunque la principal beneficiada fue Acciona, también figura la Levantina Ingeniería y Construcción (LIC).

La Guardia Civil apunta a que el exasesor de Ábalos intercedió para que esta empresa resultara adjudicataria de manera irregular.

El informe incluye la manera en la que Koldo medió con el objetivo de que el constructor Ruz consiguiera contratos públicos en el Puerto de Valencia y el bypass.

En el caso del Puerto, se trataba de una obra de placas solares y era de 20 millones de euros. En una nota de Koldo figuraba que iban LIC y FCC: "Se resuelve el día 23 se puede empujar por

ellos".

En cuanto al bypass de Valencia, el constructor Ruz solicitó a Koldo que incluyera a LIC en los pliegos. Éste le contestó que ese asunto ya estaba enviado y que sería complicado incluirle.

Ante esta negativa, Ruz aclaró que se refería a introducirle en una UTE. Algo que para la UCO resulta reseñable por la capacidad de un asesor de un ministro "para determinar las empresas que

conformaban UTE para licitar obras de dominio público".

"Vale, bueno pues te meto con Puentes y con Copasa. Hablo con ellos", le dice Koldo al constructor.

La UCO destaca que más adelante, Koldo mantuvo una conversación con la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en la que le pedía que se le adjudicase alguna obra a LIC.

El exasesor de Ábalos preguntó por la posibilidad de que le fuera adjudicado algún expediente de

emergencia y Pardo de Vera respondió que le habían dado uno hace poco y que darle otro en tan poco tiempo podría levantar sospecha.

No obstante, concluye el informe, tan solo un mes más tarde, Adif le adjudicó a LIC un expediente de emergencia por importe de 592.053 euros de otro contrato que no era en Valencia sino en Asturias.

Entre los registros que llevaron a cabo los agentes el pasado martes, se encontró el de las sedes de la empresa Levantina Ingeniería y Construcción en Valencia y Alberic.