Koldo pidió a Santos Cerdán que colocara a su amante en una empresa de Valencia: "No solo hay que valer para follar"

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que vincula a Santos Cerdán, el hasta ahora secretario de Organización del PSOE, con presuntas irregularidades en la contratación pública, relata un episodio de intento de enchufismo en Valencia.

La Guardia Civil hace hincapié en una conversación de febrero de 2022 entre el ex número tres de los socialistas y Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.

En ella, Koldo le pide a Santos Cerdán "un favor personal": "Mira, Nicoleta ¿vale? ¿te acuerdas de la chica rumana y demás? No solo hay que valer para follar. Ella la pobre está en el paro. Ella se quiere ir a vivir a Valencia, lo más seguro", le relata.

"Se va a comprar una casa allí, además. ¿Hay alguna fórmula? No se lo he pedido a Jose eh, te lo pido a ti, de que le consigamos un trabajo a ella en Valencia, porque Jose...", le dice. "Mira a ver si puedes ayudar a Nicole", añade.

Después sigue la conversación y le pide ayuda para otra mujer llamada Pati. Santos Cerdán le responde: "Tú le miras lo de la empresa, dime oye, aquí o allí y da un toque. Más fácil".

Koldo contesta: "¿Sabes quién lo podría? Juanma Serrano, el de Correos, que ahora no me coge el teléfono. Ese es el que me puede ayudar".

"¿Para Pati?", le cuestiona Cerdán. "No, para Nicole en Valencia, porque él hace así, y lo arregla. Se le da un puesto de trabajo, 1.200 pavos y eso lo tiene", le replica Koldo.

Ante otra parte ininteligible de la conversación, Koldo le comenta a Cerdán: "Vale, a la orden". A lo que el que fuera número tres del PSOE le dice: "Esto aquí y yo le llamo".

La UCO explica que Nicoleta era una mujer que "habría mantenido una relación cercana con Koldo". Pese a este intento de enchufismo en Valencia, fue finalmente colocada en Emfesa.

Se trata de Enajenaciones de Materiales Ferroviarios SA, una empresa pública dependiente de Adif. Ya en septiembre de 2022, Koldo le envió un mensaje a Nicoleta en el que le informaba de que ya podía firmar el contrato.

Menos de dos horas después, ella le remitió una captura de un correo electrónico en el que se establecían las condiciones de dicho contrato.