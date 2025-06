Rosa, psicóloga, habla sobre la PAU y los alumnos afectados por la dana: "Sufren ataques de ansiedad y sienten peligro"

"Dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio, bloqueos cognitivos y olvidos frecuentes. Sin ayuda terapéutica no hubieran podido afrontar el examen". Así de rotunda se expresa Rosa Molero, psicóloga valenciana experta en traumas, sobre los alumnos que viven en las zonas afectadas por la dana.

Algunos de ellos recurrieron a terapia para poder afrontar la Selectividad después de la tragedia ocurrida el pasado 29 de octubre.

"Sufren ataques de ansiedad y sienten peligro. Su sensación interna es de no poder estudiar y de no ser capaz de hacer frente al examen", explica a EL ESPAÑOL. También miedo a fallar y el presentimiento de que algo malo va a suceder.

Acabar Segundo de Bachillerato y que un examen decante el futuro de un adolescente se vive como una situación de gran estrés. En el caso de jóvenes afectados por la dana "actúa como un disparador del trauma anterior y aparece la sensación de peligro, la pérdida de control y la exigencia extrema".

Si no se trabaja la primera sintomatología tras la riada con profesionales, esta se asienta en el sistema nervioso central y se alarga en el tiempo. Es lo que le ha pasado a algunos alumnos cuando han estudiado las asignaturas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Molero relata algunos de los sentimientos que un estudiante de Massanassa le expresó durante la terapia. "Este chico había estado en una de las poblaciones de la dana en las que hacíamos intervenciones individuales en sesiones grupales", cuenta.

Sin embargo, y aunque se fue de allí "bastante mejor" de lo que se encontraba, volvió a contactar con Rosa. El joven empezó a sentirse mal cuando llegó la hora de estudiar para el Selectivo. "Algunos de los síntomas que tenía eran sudoración palmar, dificultad para respirar y ataques de ansiedad", precisa la psicóloga.

De hecho, le diagnosticó estrés postraumático reactivo "en una nueva situación de alta exigencia emocional". Tal y como especifica, en este estudiante se reactivaron las experiencias no resueltas del trauma reciente de la dana.

En su caso hubo pérdida de bienes materiales y sintió miedo por la vida de sus padres, ya que tardó varias horas en contactar con uno de ellos la fatídica tarde de la dana.

"Ese trauma no estaba completamente procesado. Aunque se trabajó la sintomatología somática inicial, el impacto emocional del evento traumático, la intimidación, la pérdida de los coches y la incertidumbre con respecto a los padres me sugería que la situación no estaba superada", agrega la profesional.

Estado de alerta

Frente a los libros y los apuntes, su cuerpo y su mente seguían "en estado de alerta". Por ejemplo, sentía que no recordaba lo que estudió el día anterior.

"En alumnos que han sido afectados por la riada, uno de los disparadores de la ansiedad ha sido el Selectivo sin duda", asevera Molero.

"Porque va a pasar algo. En el examen va a pasar algo que le va a impedir hacer un buen examen. Esto es lo que le rumiaba en la cabeza. Es la sensación de no tener control sobre lo que me rodea, o sea, ahora vivo en peligro".

Este joven de Massanassa es "muy buen estudiante", según Rosa. Quiere estudiar Matemáticas, pero sentía la presión por si no alcanzaba entrar en el grado que quería. Y aunque aún no conoce el resultado, le llamó para contarle que le había salido bien.

Primera jornada de la Selectividad (PAU) en Valencia este 2025. Efe / Biel Aliño

La nota de corte para entrar en Matemáticas es alta. Se requiere un 11,353 para entrar en la Universitat de València.

"'He estado tranquilo, he hecho todo lo que tenía que hacer. Yo creo que voy a conseguirlo', me dijo, con lo cual para mí era suficiente", señala. En total, han realizado seis sesiones -dos incluso por semana- y según la psicóloga, "ha ido todo muy bien".

Para poder hacer frente al examen, realizaron en terapia lo que se llama "una plantilla de futuro", es decir, imaginarse la situación y pensarla en positivo. También se trabajó con la creencia positiva que se instala de "yo sí que soy capaz y no estoy en peligro".

Estudiantes afectados

La Conselleria de Educación contabilizó que 5.061 estudiantes de municipios dana deberían enfrentarse a la PAU este año. De ellos, 500 ya han decidido acogerse a esta opción.

Las notas las conocerán el 13 de junio a partir de las 13 horas y el periodo de revisión será del 16 al 18 de junio a las 14 horas. Las notas definitivas se publicarán el 20 de junio.

Varios alumnos durante el primer examen de selectividad 2025 en Valencia. Europa Press / Jorge Gil

La siguiente convocatoria es la que tendrá lugar entre el 1 y el 4 de julio. Los alumnos sacrificarán parte de su verano para presentarse con seguridad a las pruebas. Su convocatoria extraordinaria, de hecho, será los días 22, 23, 24 y 25 de julio.

Finalmente, el proceso de preinscripción universitaria para el curso 2025-2026 empezará el 16 de junio y terminará a las 14.00 horas del 4 de julio para todos los estudiantes, independientemente de la convocatoria en que realicen la PAU. La adjudicación de plazas se hará pública el 11 de julio.

Terapia tras la dana

Después de actuar en primeros auxilios psicológicos, el Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana impulsó de manera proactiva un protocolo de intervención estructurado en tres fases, que ha garantizado el acompañamiento emocional de la población afectada de manera continua durante más de seis meses.

Rosa Molero formó parte de este segundo grupo compuesto por unos 70 psicólogos y psicólogas expertos en trauma y emergencias, quien tomó el relevo hasta finales de mayo.

Durante estos meses, expertos como Molero desarrollaron su labor los fines de semana de manera totalmente voluntaria.

Las intervenciones psicológicas eran grupales de tipo individual, es decir, "sesiones colectivas en las que cada persona trabaja sus propios traumas internos sin necesidad de compartir su historia en voz alta".

Esta experta especializada en Trauma afirmó a este diario que se aplica un protocolo específico de terapia EMDR adaptada a emergencias, avalada por la OMS como una de las dos únicas técnicas efectivas para tratar el estrés postraumático.

Abrazo de dos vecinas de Paiporta tras la dana. Raquel Granell

Las sesiones, que solicitaban los ayuntamientos de los municipios afectados y que se realizaban dos los sábados y una los domingos, se centraban en reducir la activación del sistema nervioso mediante estimulación bilateral y técnicas corporales.

De esta manera, se podían medir constantemente los niveles de perturbación emocional de los participantes.

Finalmente, la tercera fase, que ya está en marcha, ofrece atención comunitaria e individualizada para quienes todavía presentan síntomas más graves o persistentes.

La labor de estos profesionales no solo ha servido para tratar el trauma reciente derivado de los efectos de las inundaciones. En muchos casos, tal y como expone Molero, también ha ayudado a desbloquear memorias traumáticas antiguas, reactivadas por la catástrofe, pues ilustran "la importancia de intervenir precozmente para evitar que los efectos del trauma se cronifiquen".