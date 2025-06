El niño de 13 años violado por otros cinco menores en Valencia cambió de colegio a petición de la familia

La Conselleria de Educación cambió de colegio al menor que presuntamente fue agredido sexualmente por otros compañeros de un colegio concertado de Valencia en el año 2023 a petición de la familia.

Según ha informado la Administración valenciana, la víctima fue acompañada en la adaptación en su nuevo centro, así como sus hermanos posteriormente.

En cuanto a los hechos, según ha relatado el centro, en la primera semana de junio de 2023 la familia del alumno comunicó al tutor que "su hijo no se encontraba en condición de asistir al colegio debido a un incidente con compañeros".

Una semana más tarde, el 12 de junio 2023, el centro tuvo noticia de que en las actividades deportivas durante el mes de marzo en Benalmádena (Málaga) y en las que participaron alumnos de 2º ESO "presuntamente existieron conductas sexuales inapropiadas".

El colegio ha detallado que dicha información llegó a través de un psicólogo que se dirigió a ellos para "trasladar su preocupación por la gravedad de los hechos que le había transmitido un alumno".

Como consecuencia de los mismos, el propio especialista "había informado a las autoridades judiciales trasladando al colegio dicha información y entregando al centro una copia del informe que había presentado a dichas autoridades y que implicaba a otros estudiantes".

Desde la Conselleria han explicado que la Inspección Educativa activó en su día la Unidad Especializada de Orientación en el ámbito de convivencia y conducta, que "acompañó y asesoró tanto al centro como a la familia del menor".

"Se pusieron en contacto tanto la inspección como el ámbito de convivencia inmediatamente al conocer el caso. Se procedió al cambio de centro en primer lugar del menor por solicitud de la familia y se acompañó la adaptación al nuevo centro, tanto del menor como de sus hermanos posteriormente", exponen.

Proceso penal

Dos años después de la violación en grupo, la Fiscalía de Menores de Valencia únicamente ha presentado cargos contra uno de los cinco implicados, ya que dos de ellos eran inimputables al tener sólo 13 años en el momento de los hechos, y los otros dos se acogieron a su derecho a no declarar, lo que ha impedido, por ahora, demostrar su implicación en la agresión sexual.

Otro menor fue también investigado por acorralar e intimidar a la víctima para que no relatara lo sucedido ese día en el cuarto de baño en Benalmádena. Aún no descarta la acusación pública la implicación de un sexto implicado, sin embargo, no se le pudo identificar ya que los responsables no aportaron apenas datos en los respectivos interrogatorios.

Antes de la agresión, durante el curso escolar, el menor ya había sido víctima de varios capítulos de burla y acoso por parte de un grupo de compañeros de clase por sus gafas, granos en la cara o la forma en la que se comía su desayuno.

"A día de hoy, el colegio no forma parte de ningún procedimiento penal y no existe ningún procedimiento penal abierto contra el centro", ha subrayado.

De la misma manera, ha resaltado que el centro "siempre ha estado a disposición de todas las personas, instituciones o medios que se han acercado hasta él con interés informativo, salvaguardando las obligaciones legales referidas al debido sigilo al que estamos obligados".

Plan Previ

El colegio ha expresado su "más profunda solidaridad y respeto hacia cualquier víctima de abusos o violencia y especialmente al menor afectado en este caso".

"Desde 2019, la Fundación dispone de un Protocolo de prevención y respuesta ante el abuso sexual a menores que es público y que se complementa con un compromiso firmado por todos los empleados", ha destacado.

En este sentido, recuerdan sobre el funcionamiento del Plan Previ que, ante un caso de violencia en un centro educativo, la dirección lo comunica en la plataforma y al inspector, que ante la gravedad del caso activa de urgencia la Unidad Especializada de Orientación para asesoramiento y ayuda en la gestión tanto del menor, de la familia y de la propia comunidad educativa.